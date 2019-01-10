Общество

Павленский посвятил поджог Банка Франции маркизу де Саду
BFM.ru
15:33

Российский акционист Петр Павленский, суд над которым по делу о поджоге здания Банка Франции начался в Париже, заявил в ходе слушаний, что посвятил свою акцию маркизу де Саду.
BFM.ru15:33

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РИА Новости09:15
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Пётр Павленский
Российский художник
Российский художник-акционист, издатель журнала «Политическая пропаганда». Известен своими акциями политической направленности, вызвавшими противоречивые оценки в обществе.
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