Общество

Павленский посвятил поджог Банка Франции маркизу де Саду
BFM.ru
вчера в 15:33

Российский акционист Петр Павленский, суд над которым по делу о поджоге здания Банка Франции начался в Париже, заявил в ходе слушаний, что посвятил свою акцию маркизу де Саду.
BFM.ruвчера в 15:33

Подробнее о событии

Павленский сравнил себя с маркизом де Садом, разжигающим пожар мировой революции

Вести.Ruвчера в 13:14

Слушания по делу Павленского в Париже приостановлены для поиска нового переводчика

Интерфаксвчера в 10:22

Павленский посвятил процесс о поджоге банка в Париже маркизу де Саду

РИА Новостивчера в 09:15

AFP: судебное разбирательство в Париже по делу Павленского временно приостановили

ТАССвчера в 10:02

Павленский посвятил суд о поджоге Банка Франции маркизу де Саду

Московский Комсомолецвчера в 09:58

Павленский посвятил свой судебный процесс маркизу де Саду

Lenta.ruвчера в 09:32

Павленский распоясался во Франции

ТВ Центрвчера в 10:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 00:56, Ашберн
Армия и оружие

Hill: Россия и Китай достигли «четвертого измерения» вооружений

По мнению отставного американского генерал-майора Говарда Томпсона, Россия и Китай достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, на что указывает ввод в эксплуатацию гиперзвукового оружия.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика

На Украине заявили о двукратном сокращении пенсий

Минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократились более чем в два раза.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной

Обновлено в 00:33
Происшествия

Французский суд вынес приговор художнику Павленскому за поджог банка

Обновлено вчера в 15:11
Общество

Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор.
Обновлено вчера в 19:53
Путешествия

Немцы признались в массовой неприязни к российским туристам

Почти две трети жителей Германии заявили, что больше всего их раздражают туристы из России.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Следователи прекратили дело за мемы против студентки Мотузной

Следователи прекратили уголовное дело против студентки из Барнаула Марии Мотузной, которую обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 00:04
Космос

Аппарат «Чанъэ-4» отправил на Землю панорамные фото лунной поверхности

Панорамные снимки лунной поверхности отправил на Землю китайский космический аппарат «Чанъэ-4», со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщает 11 января «Синьхуа».
Обновлено вчера в 23:47
Хоккей

Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в пустые ворота

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп

Обновлено вчера в 06:05
Экономика

The Economist счел российский рубль самой недооцененной валютой мира

Рубль остается значительно недооцененным по сравнению с долларом, пишет журнал The Economist на основании нового выпуска «индекса бигмака».
Обновлено вчера в 16:00
Политика

NYT узнала о проверке украинской делегации на инаугурации Трампа

Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, взялись за членов украинской делегации, которые присутствовали на торжественных мероприятиях, посвященных инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2017 года, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:19
Общество

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

Обновлено вчера в 17:20
Политика

Трамп настоял на своем праве ввести режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что его администрация имеет полное право ввести режим чрезвычайного происшествия в стране.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено вчера в 13:25
Космос

Роскосмос и РКК «Энергия» разработают концепцию лунного корабля

«Началась разработка концепции транспортной системы с применением варианта «Союза МС» для полетов на орбиту естественного спутника Земли, первое рабочее совещание конструкторов «Энергии» и Роскосмоса по этой теме состоялось в четверг», ― приводит ТАСС слова своего источника.
Обновлено вчера в 17:53
Общество

Молокосодержащую продукцию с заменой жиров будут маркировать открыто

С 11 января производители молокосодержащих продуктов будут обязаны уведомлять покупателей о наличии растительных жиров в составе продукции.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия

Опубликовано видео затопления Тушинского тоннеля

Центр организации дорожного движения правительства Москвы опубликовал видео из Тушинского тоннеля на севере столицы, который затопило из-за подмыва грунта.
Обновлено вчера в 04:08
Авто

Ford может закрыть российские заводы

Вполне возможно, что предприятия будут закрыты. Тогда в России останется лишь один завод «Форд» - в Елабуге, где собираются фургоны Transit.
Обновлено вчера в 13:52
Космос

Ученые назвали источник загадочных радиосигналов из космоса

Канадские астрономы обнаружили очередной постоянный источник радиосигналов в космосе.
Обновлено вчера в 20:45
Футбол

«Барселона» проиграла «Леванте» в Кубке Испании

«Барселона» потерпела поражение от «Леванте» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 1:2.
Обновлено в 00:17
Политика

Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР

Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено вчера в 14:09
Экономика

В России увеличили размер возрастной надбавки к пенсии

В новом году россияне, которым исполнилось 80 лет, будут получать надбавку к пенсии в размере 5334 рублей — на 400 рублей больше, чем в 2018-м.
Обновлено вчера в 04:21
Космос

SpaceX завершила установку ракеты для суборбитального полета Starship

Обновлено в 00:18
Армия и оружие

США начали вывод военной техники из Сирии

Обновлено вчера в 23:34
Энергетика

Нефть Brent впервые с прошлого года поднялась выше $61 за баррель

По состоянию на 19:45 мск цена на нефть Brent составила $61,55 за баррель.
Обновлено 09 января в 12:29
Политика

Минкомсвязи не поддержало закон об арестах за оскорбление власти

Министерство связи не поддержало законопроект о введении административной ответственности за неуважительные высказывания о власти в интернете.
Обновлено в 00:38
Экономика

Власти создадут «песочницы» для инноваций

Минэкономразвития планирует создать новый правовой режим в России — «песочницы» для внедрения технологий, которые не регулируются действующим законодательством.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Чайка предложил поднять зарплату прокурорам

Генпрокурор Юрий Чайка предложил уравнять зарплату прокуроров и судей.
Обновлено вчера в 17:27
Политика

Трамп отменил поездку на форум в Давос

Обновлено вчера в 13:24
ещё по теме
Пётр Павленский
Российский художник
Российский художник-акционист, издатель журнала «Политическая пропаганда». Известен своими акциями политической направленности, вызвавшими противоречивые оценки в обществе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное