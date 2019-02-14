Политика
Павла Грудинина сняли с поста главы совета депутатов города ВидногоРоссийская газета 13:49
Совет депутатов городского поселения Видное проголосовал за отставку Павла Грудинина с поста председателя местного совета депутатов.
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Депутаты устали, объединились и решили выбрать другой вектор, как мы считаем, более рациональный и правильный для города.
— Дмитрий Ерохин, российский путешественникLenta.ru 11:18
с чего всё началось
Грудинин стал членом совета депутатов города Видное Ленинского района Московской области 10 сентября 2017 года. Уже 29 сентября при поддержке КПРФ он был избран председателем совета депутатов. Занимая этот пост, Грудинин мало внимания уделял социальному обеспечению жителей Видного.Телеканал 360°09:27
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