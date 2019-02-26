Политика
Павла Грудинина лишили депутатского мандатаРоссийская газета 08:19
Гендиректор совхоза имени Ленина Павел Грудинин больше не является депутатом городского поселения Видное подмосковного Ленинского района. Совет депутатов лишил его мандата на основании представления Видновской городской прокуратуры.
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с чего всё началось
По информации надзорного органа, Грудинин не указал сведения о владении белизским офшором Bontro LTD. На совете депутатов Видного, где решался вопрос о лишении мандата, присутствовали 13 из 20 членов. 11 депутатов проголосовали за отстранение от должности.Телеканал 360°06:46
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