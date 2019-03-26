Футбол
Павел Погребняк отделался легким испугомУралинформбюро вчера в 09:08
Ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде" назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты, а также заявил, что не понимает вызова в сборную натурализованного бразильца Ари.
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Не хотел бы углубляться в комментарии. Решение комитета по этике я принимаю. Никого не хотел обидеть и за свой… оборот речи приношу извинения.
— Павел Погребняк, российский футболистБомбардир.ру вчера в 10:50
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