Футбол

Павел Погребняк отделался легким испугомУралинформбюро вчера в 09:08

Ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде" назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты, а также заявил, что не понимает вызова в сборную натурализованного бразильца Ари.
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Павел Погребняк
Не хотел бы углубляться в комментарии. Решение комитета по этике я принимаю. Никого не хотел обидеть и за свой… оборот речи приношу извинения.
— Павел Погребняк, российский футболистБомбардир.ру вчера в 10:50

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российский футболист, нападающий клуба «Урал». Заслуженный мастер спорта России.
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