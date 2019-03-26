Павел Погребняк отделался легким испугомУралинформбюро 09:08

Не хотел бы углубляться в комментарии. Решение комитета по этике я принимаю. Никого не хотел обидеть и за свой… оборот речи приношу извинения.

Ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде" назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты, а также заявил, что не понимает вызова в сборную натурализованного бразильца Ари.

Политика Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.

Происшествия Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.

Здоровье От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется По словам журналиста-расследователя Эрика Шлоссера, на сегодняшний день складывается такая ситуация, при которой вся власть над базовой потребностью человека оказалась в руках кучки магнатов.

Музыка Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию Победительница украинского нацотбора певица Maruv (Анна Корсун) отказалась от участия в "Евровидении" после того, как ее раскритиковали за российские гастроли и потребовали подписать контракт, который содержит запрет на выступления в России.

Здоровье Ученые связали каждую десятую смерть с сидячим образом жизни Ученые из британского университета Белфаста заявили, что почти каждая десятая ранняя смерть связана с низким уровнем физической активности и сидячим образом жизни.

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Интернет «Касперский» обнаружил атаку на миллион компьютеров Asus Хакеры неназванным способом получили доступ к ресурсу рассылки обновлений Asus, разместили на нем модифицированную утилиту для обновления BIOS и подписали фирменным сертификатом.

Армия и оружие Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Шоу-бизнес Джастин Бибер объявил об уходе из музыки Канадский певец Джастин Бибер пожаловался поклонникам на серьезные внутренние проблемы и объявил о решении сделать перерыв в карьере.

Наука В Гренландии вновь начал расти крупнейший тающий ледник Сообщается, что крупнейший ледник, расположенный в Гренландии, Якобсхавн после таяния на протяжении последних нескольких лет вновь внезапно начал расти.

Шоу-бизнес Sun высмеял Волочкову за фотошоп Российская балерина Анастасия Волочкова попала в список звезд, которым стоит поработать над навыками фотошопа.

Армия и оружие Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.

Финансы Набиуллина назвала слабое место экономики России Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Происшествия Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Экономика 1,5 миллиона украинцев могут остаться без водоснабжения Порядка 1,5 миллиона жителей Украины могут остаться без водоснабжения с апреля этого года.

Происшествия В Приморье вор с игрушечным пистолетом ограбил магазин Неподалеку от места преступления был найден игрушечный пистолет, медицинская маска и перчатки подозреваемого.

Космос В России разработан спутник-уничтожитель космического мусора Аппарат сможет захватывать вышедшую из строя технику на низких орбитах, перемалывать ее и перерабатывать в топливо В Российских космических системах (РКС) разработан космический комплекс, который сможет захватывать на орбите Земли вышедшие из строя спутники, чтобы перемалывать их и перерабатывать в топливо.

Культура В Болгарии открыт памятник Алексею Кулаковскому В болгарском городе Плиска открыт памятник Алексею Елисеевичу Кулаковскому — основателю якутской литературы, великому мыслителю народа саха.

Хоккей «Вашингтон» — «Каролина»: Овечкин забросил 49-ю шайбу в сезоне В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз» (идёт 3-й период, счёт 3:1). На 45-й минуте отличился российский нападающий хозяев Александр Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Том Уилсон.