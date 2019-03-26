Футбол
Павел Погребняк отделался легким испугомУралинформбюро 09:08
Ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде" назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты, а также заявил, что не понимает вызова в сборную натурализованного бразильца Ари.
Читать в источнике
Оценить27
Не хотел бы углубляться в комментарии. Решение комитета по этике я принимаю. Никого не хотел обидеть и за свой… оборот речи приношу извинения.
— Павел Погребняк, российский футболистБомбардир.ру 10:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:57, Ашберн
Футбол
Луис Энрике пропустит матч сборной Испании против Мальты
Обновлено в 08:40
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено в 19:47
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
Обновлено в 17:00
Здоровье
От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
По словам журналиста-расследователя Эрика Шлоссера, на сегодняшний день складывается такая ситуация, при которой вся власть над базовой потребностью человека оказалась в руках кучки магнатов.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Экс-защитник «Спартака» Тамаш был задержан в пьяном виде за рулём
Израильская полиция арестовала бывшего защитника «Спартака» Габриэля Тамаша за превышение скорости.
Обновлено в 14:36
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Победительница украинского нацотбора певица Maruv (Анна Корсун) отказалась от участия в "Евровидении" после того, как ее раскритиковали за российские гастроли и потребовали подписать контракт, который содержит запрет на выступления в России.
Обновлено в 12:01
Здоровье
Ученые связали каждую десятую смерть с сидячим образом жизни
Ученые из британского университета Белфаста заявили, что почти каждая десятая ранняя смерть связана с низким уровнем физической активности и сидячим образом жизни.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Интернет
«Касперский» обнаружил атаку на миллион компьютеров Asus
Хакеры неназванным способом получили доступ к ресурсу рассылки обновлений Asus, разместили на нем модифицированную утилиту для обновления BIOS и подписали фирменным сертификатом.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы
Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
Обновлено в 12:30
Наука
В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»
Обновлено вчера в 19:33
Шоу-бизнес
Джастин Бибер объявил об уходе из музыки
Канадский певец Джастин Бибер пожаловался поклонникам на серьезные внутренние проблемы и объявил о решении сделать перерыв в карьере.
Обновлено в 07:37
Наука
В Гренландии вновь начал расти крупнейший тающий ледник
Сообщается, что крупнейший ледник, расположенный в Гренландии, Якобсхавн после таяния на протяжении последних нескольких лет вновь внезапно начал расти.
Обновлено в 18:11
Шоу-бизнес
Sun высмеял Волочкову за фотошоп
Российская балерина Анастасия Волочкова попала в список звезд, которым стоит поработать над навыками фотошопа.
Обновлено в 21:10
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Финансы
Набиуллина назвала слабое место экономики России
Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.
Обновлено в 13:35
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
Общество
«Стариков жалко»: новосибирский застройщик строит у моря мини-город для пенсионеров
Новый посёлок получил окончание по аналогии с новосибирскими проектами застройщика и называется "КубаньSКУ".
Обновлено в 10:30
Происшествия
Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска
Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:09
Экономика
1,5 миллиона украинцев могут остаться без водоснабжения
Порядка 1,5 миллиона жителей Украины могут остаться без водоснабжения с апреля этого года.
Обновлено в 20:31
Происшествия
В Приморье вор с игрушечным пистолетом ограбил магазин
Неподалеку от места преступления был найден игрушечный пистолет, медицинская маска и перчатки подозреваемого.
Обновлено в 20:02
Космос
В России разработан спутник-уничтожитель космического мусора
Аппарат сможет захватывать вышедшую из строя технику на низких орбитах, перемалывать ее и перерабатывать в топливо В Российских космических системах (РКС) разработан космический комплекс, который сможет захватывать на орбите Земли вышедшие из строя спутники, чтобы перемалывать их и перерабатывать в топливо.
Обновлено в 21:10
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено в 17:52
Культура
В Болгарии открыт памятник Алексею Кулаковскому
В болгарском городе Плиска открыт памятник Алексею Елисеевичу Кулаковскому — основателю якутской литературы, великому мыслителю народа саха.
Обновлено в 09:32
Хоккей
«Вашингтон» — «Каролина»: Овечкин забросил 49-ю шайбу в сезоне
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз» (идёт 3-й период, счёт 3:1). На 45-й минуте отличился российский нападающий хозяев Александр Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Том Уилсон.
Обновлено в 21:22
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA
В переводе: «В джунглях может быть только один король».
Обновлено в 09:00
Происшествия
Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки
На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00