Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублейВести.Ru 08:17

Не хотел бы углубляться в комментарии. Решение комитета по этике я принимаю. Никого не хотел обидеть и за свой… оборот речи приношу извинения.

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Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей

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