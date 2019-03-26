Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублейВести.Ru 08:17

Не хотел бы углубляться в комментарии. Решение комитета по этике я принимаю. Никого не хотел обидеть и за свой… оборот речи приношу извинения.

Футболист заявил о нецелесообразности привлечения в сборную страны темнокожих футболистов, в частности нападающего "Краснодара" Ари. РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.

Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей

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Кино Кинематографисты предлагают расширить авторские выплаты Российский союз правообладателей, Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (CISAC) и организация "Сценаристы и режиссеры мира" (Writers & Directors Worldwide) предлагают ввести в Гражданский кодекс (ГК) РФ норму о "справедливом вознаграждении" режиссерам и сценаристам фильмов, говорится в сообщении организаций, предоставленном "Ъ".

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