Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колониюThe Moscow Post 03:19

Осужденные за драки футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не ждут ничего особенного от рассмотрения их апелляционных жалоб, которое 13 июня пройдет в Мосгорсуде. Спортсмены уже готовятся к переезду из СИЗО в колонию.

с чего всё началось

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал о настрое футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на "Советский спорт". По его словам, футболисты сейчас готовятся к переезду в колонию.

Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию

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