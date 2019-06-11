Футбол

Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колониюThe Moscow Post 03:19

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал о настрое футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на "Советский спорт". По его словам, футболисты сейчас готовятся к переезду в колонию.
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с чего всё началось

На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября

Осужденные за драки футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не ждут ничего особенного от рассмотрения их апелляционных жалоб, которое 13 июня пройдет в Мосгорсуде. Спортсмены уже готовятся к переезду из СИЗО в колонию.
Известиявчера в 17:01

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Свобода в День полиции: когда Мамаев покинет колонию

Газета.Ru06:10

Мамаев может быть освобожден из колонии 10 ноября

Известиявчера в 19:13

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Lenta.ruвчера в 23:36

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Вести.Ruвчера в 20:37

Мамаев рассчитывает выйти из колонии 10 ноября

РЕН ТВвчера в 19:40

Мамаев рассчитывает выйти на свободу в День полиции

Матч ТВ02:08
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Политика

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Учёные назвали главное условие рекордного долголетия

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Происшествия

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Объем средств граждан, вложенных в долевое строительство в Москве, увеличился за год на 70% и составил на сегодняшний день 1,7 трлн рублей.
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Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв

На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 01:28
Футбол

Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 суток

Обновлено в 02:36
Авто

Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина

В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Политика

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

В качестве еще одного примера Медведев привел новозеландскую компанию, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20%, а уровень стресса сотрудников снизился "весьма значительно".
Обновлено в 05:48
Здоровье

Ярославские врачи оперировали при жаре из-за проблем с вентиляцией

Ярославский врач пожаловался, что из-за неработающего кондиционера медикам детской клинической больницы пришлось делать операцию при температуре в +35 градусов, руководство больницы объяснило это перебоями с электричеством и вентиляцией, забитой тополиным пухом.
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Футбол

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Обновлено в 05:59
Здоровье

Названы 3 неожиданные причины развития диабета

Эксперты из Американского общество питания назвали 3 неожиданные причины развития диабета второго типа.
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Шоу-бизнес

Сестра певицы Нюши рассказала о романе с Арсением Бородиным

Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина подтвердила роман с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным.
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Происшествия

В Нью-Йорке в небоскреб врезался вертолет

Обновлено вчера в 15:31
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Недвижимость

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Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

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Происшествия

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Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
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Происшествия

Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
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Актер Марат Башаров продолжает считать, что именно Елизавета Шевыркова виновата в их расставании.
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Культура

Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца

Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
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Опубликовано видео перехвата Су-27 двух самолётов-разведчиков

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата двух самолётов-разведчиков ВВС США RC-135 и ВВС Швеции у российской границы над водами Балтийского моря.
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Политика

Зеленский отменил два указа Порошенко

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Филарет назвал автокефалию сменой одной зависимости на другую

По словам Филарета, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не голосовал за него, поскольку документ закрепляет переход из одной зависимости в другую.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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