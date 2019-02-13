Футбол
Павел Мамаев примет участие в футбольном матче в СИЗО «Бутырка»Эхо Москвы 13:38
Арестованный по обвинению в нанесении побоев и хулиганстве полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев примет участие в футбольном матче в СИЗО "Бутырка". Об этом сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
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