Павел Мамаев поменял камеру в Бутырке ради игры в футболВести.Ru 04:05

Футболист клуба премьер-лиги "Краснодар" Павел Мамаев, который вместе с зенитовцем Александром Кокориным находится под следствием в СИЗО "Бутырка" по делу о хулиганстве, ради редкой возможности играть с сокамерниками в футбол перешел из двухместной камеры в 12-местную.

Павел Мамаев поменял камеру в Бутырке ради игры в футбол

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