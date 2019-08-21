Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублейРИА Новости 01:05
Футболист Павел Мамаев, который отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области по делу о драке в центре Москвы, не оплатил налог на 434 тысячи рублей, следует из базы данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
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с чего всё началось
После отсидки полузащитнику придется оплатить долг — более 434 тысяч рублей. Именно такой штраф, согласно данным Федеральной службы судебных приставов, «висит» на спортсмене за неуплату налогов.Московский Комсомолецвчера в 12:52
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