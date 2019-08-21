После отсидки полузащитнику придется оплатить долг — более 434 тысяч рублей. Именно такой штраф, согласно данным Федеральной службы судебных приставов, «висит» на спортсмене за неуплату налогов.

с чего всё началось

Футболист Павел Мамаев, который отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области по делу о драке в центре Москвы, не оплатил налог на 434 тысячи рублей, следует из базы данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей

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