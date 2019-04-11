Происшествия
Павел Мамаев извинился перед избитым водителемREGNUM вчера в 12:24
Экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл и ещё один фигурант дела Александр Протасовицкий принесли извинения водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку, передаёт 11 апреля корреспондент ИА REGNUM из зала Пресненского районного суда Москвы.
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Готов возместить компенсацию, готов к иску. Хочу обратиться к Виталию, чтобы на основе видеозаписи, может, он вспомнил... и дал уже более правдивые показания. Поскольку Кокорин практически весь конфликт пытался его погасить и практически никакого отношения к нему не имеет.
— Павел Мамаев, российский футболистRT на русском вчера в 11:53
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Мамаев и Кокорин извинились перед избитым водителем: «пил» или «бил»
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