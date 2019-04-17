Футбол
Павел Мамаев: «Просто хочется, чтобы суд принял решение обоснованно»Спорт-Экспресс 03:52
В среду, 17 апреля, в Мосгорсуде проходит заседание суда на апелляцию по мере пресечения Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Полузащитник "Краснодара" отметил, что хочет обоснованного решения суда.
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Происшествия
Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт
Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Обновлено в 06:17
Транспорт
В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Софи Тернер лечилась от депрессии из-за критики со стороны поклонников
Софи Тернер, исполнительница одной из главных ролей сериала «Игры престолов», призналась, что ее душевное здоровье заметно пошатнулось из-за критики в ее адрес.
Обновлено в 06:28
Общество
Медведев объявил о планах всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит провести всероссийскую диспансеризацию в течение двух лет.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Футбол
Сколько денег потратили Кокорин и Мамаев в «Кофемании» в день драки. Версия официанта
Свидетель Илья Павлов, который работал официантом в «Кофемании» в тот день, когда в ресторане произошел конфликт компании Александра Кокорина и Павла Мамаева с главой департамента Минпромторга Денисом Паком, выступил в эфире НТВ с опровержением информации о том, что футболисты потратили в заведении около 270 тысяч рублей.
Обновлено 14 апреля в 11:11
Кино
Стало известно название девятого эпизода «Звездных войн»
Обновлено 15 апреля в 19:30
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за «дырки» на МКС
В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом.
Обновлено в 06:46
Авто
УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник
Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери
Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Экономика
Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено вчера в 17:54
Авто
Названы любимые автомобили российской молодежи
В исследовании приняли участие более 12 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, купивших через площадку первый собственный автомобиль в период с апреля 2018 года по март 2019 года.
Обновлено в 04:56
Кино
Вышел финальный трейлер «Мстителей»
В России финальные «Мстители» выйдут 29 апреля.
Обновлено вчера в 12:32
Энергетика
Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина о своем бойфренде: «Он старик, а я помолодела»
Надежда Бабкина шутливо высказалась по поводу своего бойфренда: «Он старик, а я помолодела».
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с оппонентом по предвыборной гонке Владимиром Зеленским на заявленных последним условиях.
Обновлено в 05:15
Экономика
Медведев оценил возвращение уровня инфляции к целевому уровню
Премьер-министр Дмитрий Медведев видит в экономике страны все предпосылки, чтобы уровень инфляции к концу года вернулся к целевому уровню.
Обновлено в 06:35
Гаджеты
Apple после двухлетней тяжбы согласилась заплатить Qualcomm за чипы
В середине марта 2019 года суд в Сан-Диего обязал компанию Apple выплатить Qualcomm около $31,6 млн из-за нарушения патента.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту
После 17 лет брака супруга певца Марина Банкова ушла от него к баскетболисту клуба "Химки" Андрею Зубкову, пишет "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 05:34
Общество
В красноярском зоопарке козленок погиб по вине посетителей
10-месячный винторогий козел Коралл погиб из-за того, что его закормили посетители.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено вчера в 02:31
Экономика
Сбербанк назвал 15 регионов России с высоким экономическим потенциалом
Аналитики Сбербанка назвали 15 российских регионов с высоким экономическим потенциалом, среди них Тверская, Ростовская и Мурманская области.
Обновлено в 05:02
Политика
Дачич назвал Россию «самым большим другом» Сербии
Сербия не может защитить свои национальные интересы без помощи России, заявил глава сербского МИД Ивица Дачич.
Обновлено в 04:49
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Грицак назвал организатора убийств Шаповала и Хараберюша
Как утверждает председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, за ликвидацией начальника резерва ГУР Министерства обороны Украины Максима Шаповала и полковника СБУ Александра Хараберюша стоит начальник департамента контрразведовательных операций ФСБ РФ Дмитрий Минаев На брифинге в Киеве глава ведомства сообщил результаты расследования преступлений, совершённых почти два года назад.
Обновлено в 06:46
Культура
Медведев — о культуре: за год музеи приняли почти 150 млн человек
Инициативу поддержали около 350 музеев и выставочных залов, отметил он. По словам Медведева, люди стали чаще ходить в музеи.
Обновлено в 06:30
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58