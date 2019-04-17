Футбол

Павел Мамаев: «Просто хочется, чтобы суд принял решение обоснованно»Спорт-Экспресс 03:52

В среду, 17 апреля, в Мосгорсуде проходит заседание суда на апелляцию по мере пресечения Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Полузащитник "Краснодара" отметил, что хочет обоснованного решения суда.
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Мамаев попросил суд «вникнуть в процесс» и изменить меру пресечения

Rambler News Service04:07

Мамаев: "Правосудие это слишком громкое слово… "

Sport.ru04:28

Павел Мамаев: «Просто хочется, чтобы суд принял решение обоснованно»

Спорт-Экспресс03:52

Мамаев: за эти 7 месяцев хоть раз хотелось бы увидеть, чтобы суд вник в процесс

Чемпионат03:49

Мамаев: «Хотелось бы хоть раз увидеть понимание со стороны суда»

Sport24.ru04:02
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Происшествия

Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт

Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Обновлено в 06:17
Транспорт

В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях

Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

Софи Тернер лечилась от депрессии из-за критики со стороны поклонников

Софи Тернер, исполнительница одной из главных ролей сериала «Игры престолов», призналась, что ее душевное здоровье заметно пошатнулось из-за критики в ее адрес.
Обновлено в 06:28
Общество

Медведев объявил о планах всероссийской диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит провести всероссийскую диспансеризацию в течение двух лет.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Футбол

Сколько денег потратили Кокорин и Мамаев в «Кофемании» в день драки. Версия официанта

Свидетель Илья Павлов, который работал официантом в «Кофемании» в тот день, когда в ресторане произошел конфликт компании Александра Кокорина и Павла Мамаева с главой департамента Минпромторга Денисом Паком, выступил в эфире НТВ с опровержением информации о том, что футболисты потратили в заведении около 270 тысяч рублей.
Обновлено 14 апреля в 11:11
Кино

Стало известно название девятого эпизода «Звездных войн»

Обновлено 15 апреля в 19:30
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за «дырки» на МКС

В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом.
Обновлено в 06:46
Авто

УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник

Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Экономика

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено вчера в 17:54
Авто

Названы любимые автомобили российской молодежи

В исследовании приняли участие более 12 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, купивших через площадку первый собственный автомобиль в период с апреля 2018 года по март 2019 года.
Обновлено в 04:56
Кино

Вышел финальный трейлер «Мстителей»

В России финальные «Мстители» выйдут 29 апреля.
Обновлено вчера в 12:32
Энергетика

Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина о своем бойфренде: «Он старик, а я помолодела»

Надежда Бабкина шутливо высказалась по поводу своего бойфренда: «Он старик, а я помолодела».
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с оппонентом по предвыборной гонке Владимиром Зеленским на заявленных последним условиях.
Обновлено в 05:15
Экономика

Медведев оценил возвращение уровня инфляции к целевому уровню

Премьер-министр Дмитрий Медведев видит в экономике страны все предпосылки, чтобы уровень инфляции к концу года вернулся к целевому уровню.
Обновлено в 06:35
Гаджеты

Apple после двухлетней тяжбы согласилась заплатить Qualcomm за чипы

В середине марта 2019 года суд в Сан-Диего обязал компанию Apple выплатить Qualcomm около $31,6 млн из-за нарушения патента.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту

После 17 лет брака супруга певца Марина Банкова ушла от него к баскетболисту клуба "Химки" Андрею Зубкову, пишет "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 05:34
Общество

В красноярском зоопарке козленок погиб по вине посетителей

10-месячный винторогий козел Коралл погиб из-за того, что его закормили посетители.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Транспорт

В России введут платные перекрестки

В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено вчера в 02:31
Экономика

Сбербанк назвал 15 регионов России с высоким экономическим потенциалом

Аналитики Сбербанка назвали 15 российских регионов с высоким экономическим потенциалом, среди них Тверская, Ростовская и Мурманская области.
Обновлено в 05:02
Политика

Дачич назвал Россию «самым большим другом» Сербии

Сербия не может защитить свои национальные интересы без помощи России, заявил глава сербского МИД Ивица Дачич.
Обновлено в 04:49
Футбол

«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Грицак назвал организатора убийств Шаповала и Хараберюша

Как утверждает председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, за ликвидацией начальника резерва ГУР Министерства обороны Украины Максима Шаповала и полковника СБУ Александра Хараберюша стоит начальник департамента контрразведовательных операций ФСБ РФ Дмитрий Минаев На брифинге в Киеве глава ведомства сообщил результаты расследования преступлений, совершённых почти два года назад.
Обновлено в 06:46
Культура

Медведев — о культуре: за год музеи приняли почти 150 млн человек

Инициативу поддержали около 350 музеев и выставочных залов, отметил он. По словам Медведева, люди стали чаще ходить в музеи.
Обновлено в 06:30
Наука

Ученые назвали опасный для жизни пульс

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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