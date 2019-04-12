Кино

Павел Лунгин согласился перенести премьеру фильма «Братство»iReactor вчера в 13:09

Как уточняется в сообщении, в настоящее время чиновники согласуют точную дату начала проката. Напомним, член Совета Федерации Игорь Морозов выступил за запрет премьеры фильма Павла Лунгина «Братство» 9 мая, отметив, что фильм российского режиссера не служит цели патриотического воспитания.
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Павел Лунгин
Кинорежиссёр
Советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Народный артист Российской Федерации. Лауреат Каннского кинофестиваля.
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