Павел Лунгин согласился перенести премьеру фильма «Братство»iReactor вчера в 13:09

Как уточняется в сообщении, в настоящее время чиновники согласуют точную дату начала проката. Напомним, член Совета Федерации Игорь Морозов выступил за запрет премьеры фильма Павла Лунгина «Братство» 9 мая, отметив, что фильм российского режиссера не служит цели патриотического воспитания.

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Автоспорт Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.

Происшествия СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.

Единоборства Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.

Общество Суд признал незаконным запрет «Победы» на провоз оружия Щербинский суд Москвы признал незаконным запрет авиакомпании «Победа» на провоз огнестрельного оружия и боеприпасов на ее самолетах, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Общество Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.

Экономика Трутнев стал самым богатым в кабмине в 2018 году Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в 2018 году задекларировал доход в 538,4 млн рублей и стал самым богатым членом правительства.

Происшествия В США мужчина выпрыгнул из приземлившегося пассажирского самолета В США 25-летний мужчина выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Финикса.

Спорт Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.

Армия и оружие Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.

Авто Лада Веста удивила: боковое зеркало отклеилось! Без бокового зеркала далеко не уедешь, поэтому пришлось подняться домой за изолентой, чтобы временно зафиксировать «стекляшку» в рабочем положении.

Шоу-бизнес Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.

Происшествия При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов 13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.

Армия и оружие Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО Корабли Черноморского флота выходили из пункта базирования в Чёрное море для усиления группировки кораблей флота на фоне учений НАТО «Морской щит — 2019».

Политика Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Политика Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной «Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.