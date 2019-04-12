Кино
Павел Лунгин согласился перенести премьеру фильма «Братство»iReactor вчера в 13:09
Как уточняется в сообщении, в настоящее время чиновники согласуют точную дату начала проката. Напомним, член Совета Федерации Игорь Морозов выступил за запрет премьеры фильма Павла Лунгина «Братство» 9 мая, отметив, что фильм российского режиссера не служит цели патриотического воспитания.
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Павел Лунгин обрушился с критикой на противников выхода фильма «Братство» в прокат
Говорит Москвавчера в 13:55
П.Лунгин заявил, что удовлетворен решением Минкультуры о переносе даты проката фильма «Братство»
Агентство Москвавчера в 13:13
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Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.
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Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.
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Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
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В США мужчина выпрыгнул из приземлившегося пассажирского самолета
В США 25-летний мужчина выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Финикса.
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«Не все патриоты доехали до передовой». Как Киев начинал воевать в Донбассе
Пять лет назад Киев объявил так называемую Антитеррористическую операцию — АТО.
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Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
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Армия и оружие
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Авто
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Без бокового зеркала далеко не уедешь, поэтому пришлось подняться домой за изолентой, чтобы временно зафиксировать «стекляшку» в рабочем положении.
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13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
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Армия и оружие
Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО
Корабли Черноморского флота выходили из пункта базирования в Чёрное море для усиления группировки кораблей флота на фоне учений НАТО «Морской щит — 2019».
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Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
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