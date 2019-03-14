Политика

Павел Грудинин может занять место от КПРФ в Госдуме Жореса АлфероваВечерняя Казань 14 марта в 04:09

Партия КПРФ в ближайшее время примет решение о передаче мандата скончавшегося депутата Госдумы Жореса Алферова. Самым вероятным претендентом является экс-кандидат в президенты РФ директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, пишет «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Геннадий Зюганов
Советовались с партийными организациями, со всеми влиятельными людьми, с нашими друзьями, союзниками - все считают, что Павел Николаевич в состоянии продолжить лучшие традиции, которые во фракции реализовали выдающиеся, крупные люди, такие как Алферов, Масляков, Стародубцев, Илюхин.
— Геннадий Зюганов, политикИнтерфакс 14 марта в 07:51
с чего всё началось

Павла Грудинина называют самым вероятным претендентом на попадание в Госдуму

Павла Грудинина называют самым вероятным претендентом на попадание в Госдуму КПРФ в ближайшее время примет решение о передаче мандата скончавшегося депутата Госдумы Жореса Алферова.
Коммерсантъ13 марта в 18:29

Подробнее о событии

Члены КПРФ не подтвердили участие в президиуме по передаче мандата Грудинину

Life.ruвчера в 14:11

Коммунисты отдали освободившийся думский мандат Павлу Грудинину

РБК14 марта в 14:16

Павел Грудинин освободит совхоз

Коммерсантъ14 марта в 15:46

КПРФ передаст Грудинину депутатский мандат Алферова

РИА Новости14 марта в 14:32

Документы о передаче Грудинину депутатского мандата могут направить в ЦИК 18 марта

ТАССвчера в 07:40

Мандат умершего академика Алферова даст неприкосновенность спонсору КПРФ

URA.Ru14 марта в 13:39

Место Жореса Алферова в Госдуме займет Павел Грудинин

Интерфакс14 марта в 08:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:55, Ашберн
Происшествия

В Париже возобновились столкновения между полицией и манифестантами

Обновлено в 07:56
Происшествия

На севере Красноярского края упал объект, похожий на метеорит

В районе посёлка Учами Эвенкийского района Красноярского края в небе заметили падающий объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Юлии Началовой сделали операцию

Юлии Началовой сделана операция на ноге, сообщает издание Starhit.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Третий опытный самолет МС-21-300 поднялся в воздух

Третий опытный самолет МС-21−300 впервые поднялся в воздух и совершил свой первый полет.
Обновлено в 04:14
Политика

МИД: Россия ответит на недружественные санкции ЕС

Россия не оставит без ответа недружественную акцию Евросоюза.
Обновлено в 06:20
Экономика

Россиян предупредили о подорожании хлеба

«На хлеб из пшеничной муки высшего сорта [цены] остались на уровне декабря 2018 года, а на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной выросли на 0,9 процента», — уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 04:01
Политика

В СФ оценили идею взимать с России ренту за «земли Юрия Долгорукого»

16 марта сообщалось, что экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взыскать с России ренту за использование земель Киевской Руси за 300-летний период в ответ на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина об убытках от пребывания Крыма в составе Украины.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина

Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Обновлено в 08:29
Спорт

Поршнев заменит Гараничева в эстафете чемпионата мира

Обновлено вчера в 11:55
Общество

В Риге прошло шествие легионеров СС

Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников.
Обновлено в 06:30
Спорт

Стали известны соперники России на баскетбольном ЧМ-2019

Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Прах звезды «Беверли-Хиллз» Люка Перри развеяли над фермой

Обновлено в 08:45
Происшествия

Reuters узнал о выпуске обновленного ПО для самолетов Boeing 737 MAX

Обновленное программное обеспечение для самолетов Boeing 737 MAX выйдет в течение 7–10 дней, сообщили Reuters источники, знакомые с этим вопросом.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе

«Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», — заявил замминистра, имея в виду размещение ракет США в Евросоюзе.
Обновлено в 05:00
Политика

Кандидат в президенты Украины Тарута поддержал Тимошенко

Кандидат в президенты, депутат Верховной рады, лидер партии «Основа» и предприниматель Сергей Тарута заявил, что он поддерживает Юлию Тимошенко и будет помогать ей на выборах.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Австралийский политик избил напавшего на него с яйцом подростка

Австралийский сенатор Фрейзер Эннинг ударил подростка, который перед этим разбил яйцо о его голову, сообщает издание news.com.au.
Обновлено в 08:49
Политика

Свердловские комсомольцы попытались сорвать заседание обкома КПРФ

Обновлено в 08:28
Космос

Уволился разработчик новых модулей МКС

Уволился главный разработчик новых российских модулей для МКС в Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Савельев, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:45
Общество

МВД и Минэкономразвития не договорились о формате экзамена на права

Глава ведомства Михаил Черников отмечал, что подобный формат избавит кандидатов от повторного посещения экзамена.
Обновлено в 08:46
Политика

Гуайдо захватил власть над нефтяной компанией Citgo

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что теперь он контролирует нефтяную корпорацию Citgo.
Обновлено в 05:45
Происшествия

У пятилетней девочки-маугли нашлись родственники

Пятилетнюю девочку обнаружили в воскресенье в квартире в Москве в антисанитарных условиях.
Обновлено вчера в 09:58
Музыка

Лайма Вайкуле раскритиковала Ольгу Бузову за ее пение

Певица Лайма Вайкуле раскритиковала музыкальные способности Ольги Бузовой, пишут "Дни.ру".
Обновлено в 06:15
Политика

Порошенко уволил губернатора Полтавской области Головко

Президент Украины Петр Порошенко отстранил от должности председателя Полтавской областной администрации Валерия Головко.
Обновлено в 08:15
Культура

Скончался дважды лауреат Пулитцеровской премии поэт Уильям Мервин

Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Три человека погибли в аварии с фурой в Мурманской области

Три человека погибли в аварии с фурой в Мурманской области. На трассе в районе Кандалакши внедорожник столкнулся с большегрузом.
Обновлено в 08:39
Транспорт

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 30 рейсов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменены либо задержаны 33 рейса.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

В Шереметьево опасно сблизились два лайнера

"Накануне вечером грузовой Boeing 747 британской авиакомпании не смог с первой попытки приземлиться в "Шереметьево" и начал заход на второй круг, предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва-Пекин", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:18
Интернет

«Яндекс» начал тестировать собственную социальную сеть

Обновлено в 01:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Грудинин Павел Николаевич
Российский политик
Российский политик, инженер-механик, юрист, предприниматель. Депутат городского поселения Видное, председатель Совета депутатов городского поселения Видное.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жорес Алферов
Учёный
Советский и российский учёный-физик, политический деятель. Лауреат Нобелевской премии по физике.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное