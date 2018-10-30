Интернет

Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»Российская газета 09:22

В своем канале Дуров отметил, что его "впечатляет в техническом отношении" устройство новостного агрегатора "Яндекс.Новости". Он также добавил, что его сервис "обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе".
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с чего всё началось
«Telegram обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе — и без политической цензуры», — написал
 он в своем телеграм-канале
Новая газета09:15

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Дуров анонсировал создание нового новостного агрегатора

ТАСС10:26

Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти к нему на работу

Lenta.ru09:10

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Дуров переманивает разработчиков «Яндекса» для создания новостного агрегатора

Коммерсантъ08:33

Дуров позвал специалистов «Яндекса» развивать новостной сервис в Telegram

РБК08:26

Основатель «Вконтакте» и Telegram Павел Дуров переманивает к себе разработчиков Яндекса

Эхо Москвы10:05

Павел Дуров переманивает разработчиков «Яндекс. Новостей» в свою команду

Накануне.Ru07:47
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:20, Ашберн
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР

В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»*

В результате ночного боестолкновения, возле населённого пункта Новолуганское в Донбассе погибли два боевика неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 7 июня в пресс-службе МВД Украины.
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Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов, который по ошибке выпил средство для прочистки труб, находится в медикаментозном сне, сообщил 6 июня участник эстрадного коллектива Владимир Политов.
Обновлено вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин

Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
Обновлено в 11:33
Политика

Суд Украины арестовал российские «Русланы»

В Киеве суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр".
Обновлено в 13:39
Происшествия

Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Катер врезался в опору моста в Петербурге

Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Американский военный корабль попытался протаранить российский эсминец. Видео

По имеющимся данным, именно экипаж американского крейсера резко сменил курс, едва не столкнувшись с российским военным морским судном, при этом, по некоторой информации, тарана удалось избежать лишь чудом – расстояние между двумя кораблями в критический момент составило порядка 15 метров.
Обновлено в 09:57
Политика

Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой

Президент России Владимир Путин объяснил, что не поздравил с победой на выборах украинского коллегу Владимира Зеленского, поскольку тот до сих пор называет Россию врагом и агрессором.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Политика

Путин пожурил пытающихся «торпедировать» «Северный поток-2»

Президент России Владимир Путин раскритиковал противников проекта строительства газопровода "Северный поток-2".
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Новосибирске потерявшего сознание пассажира выбросили из трамвая

Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь

Обновлено в 13:48
Технологии

«Роснефть» договорилась о сотрудничестве с Samsung Electronics

Три крупные компании договорились о совместном решении проблемы цифровизации.
Обновлено в 13:54
Политика

Трамп рассказал, что испортило отношения России и США

Американский президент выразил мнение, что между странами могут быть теплые отношения Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что испортило российско-американские отношения, сообщает RT.
Обновлено в 01:17
Футбол

«Тоттенхэм» объявил об уходе Ворма

Обновлено в 11:26
Общество

Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено 05 июня в 04:32
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Обновлено в 10:17
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Политика

Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.
Обновлено в 13:30
Культура

Туктамышева пошутила о новом номере со стриптизом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем аккаунте в Twitter пошутила о новом варианте показательного выступления.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Полиция назначила служебную проверку из-за снимков в квартире Голунова

Обновлено в 10:53
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Общество

Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы

В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Автоспорт

Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Канады

Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" показал лучший результат в первых свободных заездах седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Захарова прокомментировала задержание журналиста Голунова

Журналисты поинтересовались у Захаровой, не отразится ли данная история на образе России за рубежом.
Обновлено в 13:17
Авто

Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты

Обновлено вчера в 11:05
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Десятки летчиков остались без работы из-за недействительных дипломов

Обновлено в 03:52
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