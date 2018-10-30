Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»Российская газета 09:22

с чего всё началось

В своем канале Дуров отметил, что его "впечатляет в техническом отношении" устройство новостного агрегатора "Яндекс.Новости". Он также добавил, что его сервис "обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе".

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Армия и оружие Американский военный корабль попытался протаранить российский эсминец. Видео По имеющимся данным, именно экипаж американского крейсера резко сменил курс, едва не столкнувшись с российским военным морским судном, при этом, по некоторой информации, тарана удалось избежать лишь чудом – расстояние между двумя кораблями в критический момент составило порядка 15 метров.

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Политика Путин пожурил пытающихся «торпедировать» «Северный поток-2» Президент России Владимир Путин раскритиковал противников проекта строительства газопровода "Северный поток-2".

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