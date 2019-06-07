Интернет
Павел Дуров создаст аналог агрегатора «Яндекс.Новости»Astera 10:59
Как написал Павел Дуров на своем канале, он «впечатляет в техническом отношении» от новостного агрегатора, к тому же в нем реализовано большое количестве технологий, которые свободно позволят создать подобные глобальные сервисы.
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с чего всё началось
«Telegram обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе — и без политической цензуры», — написал он в своем телеграм-каналеНовая газета09:15
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Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
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