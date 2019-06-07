Павел Дуров создаст аналог агрегатора «Яндекс.Новости»Astera 10:59

с чего всё началось

Как написал Павел Дуров на своем канале, он «впечатляет в техническом отношении» от новостного агрегатора, к тому же в нем реализовано большое количестве технологий, которые свободно позволят создать подобные глобальные сервисы.

Политика Посольство РФ отреагировало на изменения в статье NYT по Солсбери Российское посольство в Великобритании прокомментировало изменение статьи издания The New York Times о высылке 60 дипломатов из Соединенных Штатов после инцидента в британском Солсбери.

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Транспорт В Шереметьево остается тонна неразобранного багажа Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для обработки багажа.

Футбол Украина — Сербия 5:0 Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Кино Сценарист «Чернобыля» удивлен реакцией россиян и украинцев на сериал Как признался сценарист, он нервничал из-за возможного неприятия "Чернобыля" на Украине, в России, Белоруссии и других бывших советских республиках.

Футбол «Реал» объявил о переходе Эдена Азара Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар стал игроком "Реала". Контракт с игроком рассчитан до конца 2024 года.

Космос Опубликован список самых опасных астероидов для Земли Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.

Происшествия Под Петербургом на стройке молнией убило приезжего из Средней Азии Молнией убило рабочего из Средней Азии сегодня вечером в Ломоносовском районе Ленобласти.

Космос В 2021 году на Луну отправится первый робот Стало известно, что впервые на Луну отправится миниатюрный робот на четырех колесах.

Шоу-бизнес Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте Почтила своим присутствием музыкальную церемонию и Ани Лорак. Она появилась на дорожке в компании семилетней дочери Софии.

Технологии Описана судьба России во время климатической катастрофы Международная группа ученых из России и США выяснили, что к концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.

Космос Москвичи смогут наблюдать Юпитер невооруженным глазом после 10 июня Юпитер станет третьим по счету самым ярким объектом ночного неба после Луны и Венеры с 10 июня 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Футбол «Выглядит неприлично». Орлов не поддерживает решение Семака пойти в политику Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак может стать сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Политика Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Космос Глава Amazon допустил появление пунктов выдачи на Луне Глава Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос рассказал, появятся ли когда-нибудь на Луне пункты выдачи Amazon.

Политика Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».

Шоу-бизнес 20 лучших и худших нарядов звезд на премии МУЗ-ТВ 2019 Не успели мы мы отойти от блеска шикарных нарядов на премии RU.TV, среди которых были как удачные, так и не очень образы, как российские знаменитости уже готовы порадовать нас новой порцией своих аутфитов.

Космос Жители 70 стран дадут имена планетным системам Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.

Политика Белоусов рассказал, какие нацпроекты интересны иностранным инвесторам Иностранные инвесторы проявляют интерес к российским национальным проектам в инфраструктуре, здравоохранении, экологии и цифровой экономике, сообщил журналистам помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов.