Интернет
Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»Российская газета 09:22
В своем канале Дуров отметил, что его "впечатляет в техническом отношении" устройство новостного агрегатора "Яндекс.Новости". Он также добавил, что его сервис "обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе".
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с чего всё началось
«Telegram обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе — и без политической цензуры», — написал он в своем телеграм-каналеНовая газета09:15
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Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
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