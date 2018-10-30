Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»Российская газета 09:22

с чего всё началось

В своем канале Дуров отметил, что его "впечатляет в техническом отношении" устройство новостного агрегатора "Яндекс.Новости". Он также добавил, что его сервис "обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе".

Происшествия Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.

Происшествия Mash опубликовал видео с Голуновым после задержания Издание Mash опубликовало в своем Twitter видео с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, которого накануне задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актером Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.

Гаджеты Facebook запретил Huawei устанавливать свои приложения на смартфоны Facebook запретил Huawei продавать смартфоны с предустановленными приложениями компании. Об этом 7 июня сообщило агентство Reuters.

Происшествия В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».

Футбол Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.

Кино В Нью-Йорке бесплатно покажут «Анну Каренину» Продюсер фонда фестиваля «Вишневый сад» Мария Шкловер пояснила, что показ «Анны Каренины» даст старт этому ежегодному фестивалю искусств на территории Нью-Йорка.

Происшествия СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме В агентстве утверждают, что видео снято в тюрьме Белмарш, куда Ассанж был доставлен в апреле 2019 года.

Шоу-бизнес Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

Политика Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Происшествия В Петербурге катер врезался в мост В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".

Авто В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.

Политика Охранники Путина помогли Си Цзиньпину не упасть со сцены Председатель КНР пожал одному из них руку и чуть не упал со сцены. Си Цзиньпина удержали сотрудники охраны лидера России Владимира Путина.

Игры Утечка: дебютный трейлер новой игры Ninja Theory — Bleeding Edge Словацкий портал Xboxer опубликовал дебютный трейлер Bleeding Edge — это соревновательный боевик от Ninja Theory, где две команды по четыре игрока сражаются друг против друга в рукопашных боях.

Хоккей «Бостон» и «Сент-Луис» начали пятый матч финала Кубка Стэнли В Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» стартовал пятый матч финала Кубка Стэнли между местным клубом «Бостон Брюинс» и «Сент-Луис Блюз».

Политика Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».

Космос Опубликован список самых опасных астероидов для Земли Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.

Футбол «Зенит» хочет продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера Летом "Зенит" собирается трудоустроить в другие команды 27-летнего нападающего Антона Заболотного, 26-летнего хавбека Матиаса Краневиттера и 24-летнего защитника Эльмира Набиуллина .

Экономика Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.

Политика Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского и не контактирует с ним Путин и Зеленский: Владимир Зеленский победил в выборах президента Украины 21 апреля, его инаугурация состоялась месяц спустя.