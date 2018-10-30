Интернет

Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»Российская газета 09:22

В своем канале Дуров отметил, что его "впечатляет в техническом отношении" устройство новостного агрегатора "Яндекс.Новости". Он также добавил, что его сервис "обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе".
Читать в источнике
Обсудить1
с чего всё началось
«Telegram обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе — и без политической цензуры», — написал
 он в своем телеграм-канале
Новая газета09:15

Подробнее о событии

Дуров переманивает разработчиков «Яндекса» для создания новостного агрегатора

Коммерсантъ08:33

Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти к нему на работу

Lenta.ru09:10

Основатель «Вконтакте» и Telegram Павел Дуров переманивает к себе разработчиков Яндекса

Эхо Москвы10:05

Дуров анонсировал создание нового новостного агрегатора

ТАСС10:26

Дуров позвал специалистов «Яндекса» развивать новостной сервис в Telegram

РБК08:26

Дуров создаст агрегатор новостей

Ведомости08:26

Павел Дуров переманивает разработчиков «Яндекс. Новостей» в свою команду

Накануне.Ru07:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
Происшествия

Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.
Обновлено в 14:03
Происшествия

В Москве полицейский застрелил задержанного

Обновлено в 04:00
Происшествия

Mash опубликовал видео с Голуновым после задержания

Издание Mash опубликовало в своем Twitter видео с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, которого накануне задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 14:08
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Экономика

Ростовская область привезла из Петербурга 187,5 млрд рублей инвестиций

Обновлено в 11:11
Гаджеты

Facebook запретил Huawei устанавливать свои приложения на смартфоны

Facebook запретил Huawei продавать смартфоны с предустановленными приложениями компании. Об этом 7 июня сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова

В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».
Обновлено в 10:03
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Кино

В Нью-Йорке бесплатно покажут «Анну Каренину»

Продюсер фонда фестиваля «Вишневый сад» Мария Шкловер пояснила, что показ «Анны Каренины» даст старт этому ежегодному фестивалю искусств на территории Нью-Йорка.
Обновлено в 09:22
Происшествия

СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме

В агентстве утверждают, что видео снято в тюрьме Белмарш, куда Ассанж был доставлен в апреле 2019 года.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес

Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова

Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Космос

Bigelow Aerospace отправит 16 туристов на МКС на кораблях SpaceX

Обновлено в 13:07
Происшествия

В Петербурге катер врезался в мост

В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:35
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено в 07:40
Политика

Охранники Путина помогли Си Цзиньпину не упасть со сцены

Председатель КНР пожал одному из них руку и чуть не упал со сцены. Си Цзиньпина удержали сотрудники охраны лидера России Владимира Путина.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства для труб

Обновлено в 10:00
Игры

Утечка: дебютный трейлер новой игры Ninja Theory — Bleeding Edge

Словацкий портал Xboxer опубликовал дебютный трейлер Bleeding Edge — это соревновательный боевик от Ninja Theory, где две команды по четыре игрока сражаются друг против друга в рукопашных боях.
Обновлено в 10:56
Хоккей

«Бостон» и «Сент-Луис» начали пятый матч финала Кубка Стэнли

В Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» стартовал пятый матч финала Кубка Стэнли между местным клубом «Бостон Брюинс» и «Сент-Луис Блюз».
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

США прекращают обучение турецких летчиков из-за покупки С-400

Обновлено в 11:17
Футбол

«Зенит» хочет продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера

Летом "Зенит" собирается трудоустроить в другие команды 27-летнего нападающего Антона Заболотного, 26-летнего хавбека Матиаса Краневиттера и 24-летнего защитника Эльмира Набиуллина .
Обновлено в 13:16
Экономика

Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками

Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Задержан очередной фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено в 15:31
Политика

Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского и не контактирует с ним

Путин и Зеленский: Владимир Зеленский победил в выборах президента Украины 21 апреля, его инаугурация состоялась месяц спустя.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация вокруг TelegramБольше новостей по теме
Главное