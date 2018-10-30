Интернет

Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»Российская газета 09:22

В своем канале Дуров отметил, что его "впечатляет в техническом отношении" устройство новостного агрегатора "Яндекс.Новости". Он также добавил, что его сервис "обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе".
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с чего всё началось
«Telegram обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе — и без политической цензуры», — написал
 он в своем телеграм-канале
Новая газета09:15

Подробнее о событии

Дуров анонсировал создание нового новостного агрегатора

ТАСС10:26

Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти к нему на работу

Lenta.ru09:10

Дуров создаст агрегатор новостей

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Дуров переманивает разработчиков «Яндекса» для создания новостного агрегатора

Коммерсантъ08:33

Дуров позвал специалистов «Яндекса» развивать новостной сервис в Telegram

РБК08:26

Основатель «Вконтакте» и Telegram Павел Дуров переманивает к себе разработчиков Яндекса

Эхо Москвы10:05

Павел Дуров переманивает разработчиков «Яндекс. Новостей» в свою команду

Накануне.Ru07:47
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
Политика

Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил о том, что оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет и таких планов не существует.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Музыка объединяет: сегодня пройдет премия МУЗ-ТВ в прямом эфире

Обновлено в 09:17
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Обновлено в 05:51
Футбол

Газинский перенёс операцию на плече

Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актёром

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Происшествия

МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров

Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Футбол

Шомуродов и Песьяков продлили контракты с «Ростовом»

"Ростов" объявил о подписании новых контрактов с вратарем Сергеем Песьяковым и форвардом Элдором Шомуродовым .
Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

Росгвардия задержала забравшегося на крышу «Москва-Сити» руфера

Обновлено в 08:44
Космос

Астрономы не нашли «новой физики» в микроволновом эхо Большого Взрыва

Обновлено в 04:41
Технологии

Российские ученые помогут Amazon в разработке искусственного интеллекта

Команда специалистов из Московского физико-технического института стала участником конкурса Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, в рамках которого она получит 250 тысяч долларов США от компании Джеффа Безоса на разработку разговорного искусственного интеллекта.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.
Обновлено в 03:02
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

Обновлено в 06:44
Политика

Зеленский изучил положения петиции о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал тезисы петиции, в которой изложены требования об отставке главы государства.
Обновлено в 00:04
Наука

В мышиной печени нашли долгожителей

Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

В Подмосковье задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину

Полиция задержала в Подмосковье находившуюся 17 лет в федеральном розыске 51-летнюю женщину, пишет News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 10:52
Здоровье

Постоянная жажда оказалась симптомом опасной болезни

Постоянная жажда оказалась симптомом опасной болезни. Сухость во рту — это повод немедленно обратиться к врачу.
Обновлено в 08:57
Общество

Состояние продюсера Бари Алибасова остается стабильно тяжелым

Обновлено в 07:30
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
Обновлено в 09:10
Общество

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Обновлено в 10:54
Политика

Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Общество

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Политика

Путин посоветовал бизнесменам в РФ «не воровать и вести себя прилично»

Путин напомнил бизнесменам о библейской заповеди «не укради» и посоветовал «вести себя прилично».
Обновлено в 10:45
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Украинскую участницу шоу талантов убили и бросили в реку в Германии

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения.
Обновлено в 08:57
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
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