Интернет

Дуров заявил о создании новостного агрегатораToDay News Ufa 13:22

Павел Дуров хочет создать первый эффективный и свободный агрегатор новостей.
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Дуров анонсировал создание нового новостного агрегатора

ТАСС10:26

Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти к нему на работу

Lenta.ru09:10

Основатель «Вконтакте» и Telegram Павел Дуров переманивает к себе разработчиков Яндекса

Эхо Москвы10:05

Дуров переманивает разработчиков «Яндекса» для создания новостного агрегатора

Коммерсантъ08:33

Дуров позвал специалистов «Яндекса» развивать новостной сервис в Telegram

РБК08:26

Дуров создаст агрегатор новостей

Ведомости08:26

Павел Дуров переманивает разработчиков «Яндекс. Новостей» в свою команду

Накануне.Ru07:47
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Авто

70% легковых автомобилей в России производится на пяти заводах

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», всего на территории РФ сборкой легковых автомобилей занимаются 20 предприятий.
Обновлено в 08:25
Культура

Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»

Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено в 20:27
Политика

США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами

США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. Документ опубликован на сайте Госдепартамента США.
Обновлено в 22:02
Авто

Обновленная Mazda 3 готовится к продажам в России

Для российского рынка будут представлены переднеприводные Mazda 3, с атмосферным бензиновым движком - 1,5 л и 6-ти ступенчатой механической коробкой передач.
Обновлено в 15:23
Политика

Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие

Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса.
Обновлено в 11:58
Происшествия

В центре Москвы загорелся жилой дом

Жилой дом загорелся в центре Москвы, в настоящее время все жильцы эвакуированы.
Обновлено в 23:12
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк официально расстались

Известная российская модель Ирина Шейк и популярный американский актер Брэдли Купер объявили о том, что они окончательно решили разойтись.
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Нью-Йорке арестовали планировавшего атаку на Таймс-сквер мужчину

Согласно источникам NBC News в правоохранительных органах, мужчина вел за Таймс-сквер видеонаблюдение и до задержания говорил о нападении на людей.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Политика

Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна»

Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".
Обновлено в 19:18
Политика

Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков

Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.
Обновлено в 18:36
Гаджеты

Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei

Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 11:55
Политика

Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией

Обновлено в 21:33
Транспорт

Автомобилистам приготовили новые запреты

Если пьяный водитель нанесет тяжкий вред здоровью, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы (в настоящее время всего лишь до 4 лет).
Обновлено в 22:52
Общество

Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию

Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено 05 июня в 11:08
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес

Лицо Кайли Миноуг из-за филлеров стало асимметричным

Известная австралийская певица Кайли Миноуг всегда привлекала к себе внимание поклонников за счет таланта, а также прекрасных внешних данных.
Обновлено в 03:49
Происшествия

МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова

В квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова полицейские обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы, сообщил столичный главк МВД.
Обновлено в 17:19
Общество

Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку

Обновлено в 23:03
Происшествия

КамАЗ, похожий на раллийный, столкнулся с иномаркой в Петербурге

По словам очевидцев, в легковой автомобиль Volvo врезался КамАЗ, который внешне похож на раллийный.
Обновлено в 19:23
Наука

Ученые установили главную причину старения

Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
Обновлено в 14:16
Теннис

Надаль обыграл Федерера и сыграет в финале «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль в 12-й раз вышел в финал «Ролан Гаррос». Испанец впервые с 2013-го обыграл Роджера Федерера.
Обновлено в 11:49
Игры

Глава Take-Two: PC-версию Red Dead Redemption 2 сделать легко

Исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник в рамках встречи с инвесторами заявил, что Red Dead Redemption 2 будет очень легко перенести на персональные компьютеры.
Обновлено в 05:20
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ульяновский автозавод (УАЗ), входящий в группу Sollers, при создании внедорожника нового поколения будет использовать технологии Aurus.
Обновлено в 07:53
Политика

Стало известно, кто представит интересы Бутиной на апелляции в суде

Обновлено в 18:38
Общество

ЛДПР предложит запретить частные камеры для фиксации нарушений ПДД

Депутаты от фракции ЛДПР внесут законопроект о полном запрете использования частных комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 05:02
Автоспорт

Даниил Квят: Нужно понять, в чем мы уступаем конкурентам

Обновлено в 18:05
Общество

Аварийные «расселенки» уходят под землю? В работе подрядчика братчане углядели грубые нарушения

Братчане заметили нарушения в работе подрядчика, который занимается разбором аварийных домов.
Обновлено в 03:05
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