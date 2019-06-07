Павел Дуров создаст аналог агрегатора «Яндекс.Новости»Astera 10:59

Как написал Павел Дуров на своем канале, он «впечатляет в техническом отношении» от новостного агрегатора, к тому же в нем реализовано большое количестве технологий, которые свободно позволят создать подобные глобальные сервисы.

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Армия и оружие 140 террористов ликвидировали при нападении на военных в Сирии Купчишин добавил, что несколько позже еще 140 боевиков напали на населенные пункты Корназ и Хамамият провинции Хама, в ходе чего были ликвидированы 20 террористов.

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