Интернет
Павел Дуров в Telegram создаст улучшенную копию «Яндекс.Новости»VistaNews вчера в 08:06
Дуров называет этот процесс «Ноев ковчег». Теперь на борт «спасительной шлюпки» он приглашает сотрудников «Яндекс», которые не хотят работать по новым правилам. Дуров пообещал создать улучшенную копию новостного ресурса «Яндекс.Новости», до которого государственная цензура не сможет добраться.
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Основатель «Вконтакте» и Telegram Павел Дуров переманивает к себе разработчиков Яндекса
Эхо Москвывчера в 10:05
Дуров переманивает разработчиков «Яндекса» для создания новостного агрегатора
Коммерсантъвчера в 08:33
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