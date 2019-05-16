Интернет
Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsAppГазета.Ru 05:01
Создатель Telegram Павел Дуров публично раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью - по его словам, пользователи этого мессенджера находятся под постоянной угрозой слежки.
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Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
Обновлено в 05:23
Политика
Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая.
Обновлено в 04:11
Культура
Нагиев анонсировал прямой эфир детского «Голоса» об итогах голосования
Как рассказал актер принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК, речь пойдет не только о результатах голосования, которые были аннулированы после обнародования первых результатов расследования.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали решение увеличить закупки Су-57
Закупить 76 истребителей Су-57 для российской армии вместо запланированных ранее 16 единиц удастся за счет снижения их стоимости и внутреннего перераспределения средств, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей
Обновлено в 05:56
Авто
В России упали продажи автомобилей с механической коробкой передач
По итогам первого квартала 2019 года в России было продано 152 тыс. новых легковых машин с механической коробкой передач.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
Назван способ прохода авианосцев США в Черное море
США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ
Обновлено в 06:25
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Происшествия
Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене
В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Космос
Раскрыта точность прогнозов погоды России
По мнению Карелина, запуск спутников на семь типов орбиты позволит получать объем данных, достаточный для использования в сложной модели Земли для точного прогноза на неделю.
Обновлено в 07:19
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Футбол
«Зенит» улучшил позицию в рейтинге самых дорогих футбольных брендов
«Зенит» стал единственным клубом из России в топ-50 самых дорогих футбольных брендов.
Обновлено в 08:08
Финансы
ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов
Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось
Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Раскрыта причина развода Меган Маркл с первым мужем
Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем из-за того, что им приходилось много времени проводить в разлуке.
Обновлено в 07:04
Футбол
Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было
Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Общество
Опровергнуты сведения об отсутствии накруток за дочку Алсу на «Голосе»
Кстати, недавно в СМИ появилось сообщение, что отец девочки Ян Абрамов обратился к правообладателю шоу "Голос" голландской компании "Talpa" с просьбой скрыть от общественности результаты расследования.
Обновлено 14 мая в 08:49
Космос
Предприятие Роскосмоса помогло пристыковать корабль Dragon-2 к МКС
Второй адаптер использовался во время стыковки корабля Dragon-2 в марте 2019 года. Третий адаптер доставят на корабль в июле 2019 года.
Обновлено в 00:46
Авто
Ford Focus ST нового поколения сделали универсалом
Американская компания представила на европейский рынок четвертую генерацию Focus ST, при этом новинка получила кузов «универсал».
Обновлено в 06:32
Происшествия
Из квартиры в Петербурге были украдены золотые слитки на 1 млн рублей
Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.
Обновлено в 07:09
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 07:58
Футбол
Буффон считает, что Балотелли заслужил вызов в сборную Италии
28-летний Марио Балотелли провел 36 матчей за сборную Италии и забил 14 мячей.
Обновлено в 07:10
Здоровье
Опасная собачья болезнь угрожает здоровью людей
Несмотря отсутствие у питомцев симптомов болезни и отрицательные пробы на бруцеллез, ветеринары подозревают, что предыдущие хозяева могли накачать животных антибиотиками перед продажей.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
На парламентских выборах украинцы намерены поддержать партию «Слуга народа»
В сети появились закрытые данные штаба Владимира Зеленского, согласно которого, за партию «Слуга народа» на украинских парламентских выборах готовы проголосовать 40% избирателей.
Обновлено 14 мая в 12:49
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15
Наука
В Турции анализ ДНК выявил новую тайну древнейшего города
Обновлено в 07:42
Интернет
Переводчик Google научился имитировать голос пользователя
Одна превращает речь в текст, другая берет этот текст и переводит его на другой язык, а третий превращает текст обратно в речь, часто отличающимся голосом от исходного носителя.
Обновлено в 03:07