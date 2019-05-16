Интернет

Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsAppГазета.Ru 05:01

Создатель Telegram Павел Дуров публично раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью - по его словам, пользователи этого мессенджера находятся под постоянной угрозой слежки.
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Дуров раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью

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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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