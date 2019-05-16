Интернет

Павел Дуров раскритиковал WhatsAppГазета.Ru 02:29

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о проблемах с безопасностью в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает РИА "Новости". "Выявленные проблемы позволяют вести слежку, выглядят и функционируют как бэкдоры", - сказал Дуров.
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Дуров раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью

RT на русском02:18

Дуров раскритиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью

РБКвчера в 20:18

Павел Дуров обвинил Whatsapp в сотрудничестве с ФБР

Коммерсантъвчера в 23:30

Дуров: WhatsApp намеренно обфусцирует код и создает бэкдоры для ФБР

Anti-Malware.ru01:12

Дуров раскритиковал WhatsApp

РИА Новости02:18

Дуров раскритиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью

Ведомостивчера в 18:59

Павел Дуров назвал WhatsApp любимым месседжером диктаторов

Эхо Москвывчера в 17:36
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Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко объявила об отставке.
Обновлено в 08:21
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» начал добывать нефть на новом участке шельфа Балтийского моря

"ЛУКОЙЛ" ведет деятельность на шельфе Балтийского моря с 1995 года, в 2004 году введено в эксплуатацию Кравцовское месторождение (D6).
Обновлено в 05:59
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Футбол

Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
Политика

Путин призвал следить за результатами реализации нацпроектов

В ходе реализации национальных проектов надо не просто осваивать выделенные деньги, а видеть результаты вложений средств, чтобы граждане почувствовали улучшение жизни, заявил 16 мая президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:22
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Общество

На территории Музея имени Андрея Рублева нашли клад XV–XVI веков

"Четыре древнерусские монеты XV – XVI веков обнаружили столичные археологи в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева во время работ по благоустройству территории бывшего Спасо-Андроникова (Андроникова) монастыря", - сообщается в нем. Это мелкие разменные медные монеты, а также серебряная деньга.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей

Обновлено в 05:56
Политика

На парламентских выборах украинцы намерены поддержать партию «Слуга народа»

В сети появились закрытые данные штаба Владимира Зеленского, согласно которого, за партию «Слуга народа» на украинских парламентских выборах готовы проголосовать 40% избирателей.
Обновлено 14 мая в 12:49
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Политика

Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Общество

Собянин открыл новое здание отдела МВД по району Очаково-Матвеевское

Общая площадь помещений отдела составляла всего 1,3 тыс. кв.м. Строительство нового здания по адресу Очаковское шоссе, д.24, стр.1 заняло два года.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северный поток – 2»

В Германии протестующие против проекта «Северный поток – 2» залезли в уже проложенную часть газопровода на строительной площадке, где осуществляется прокладка EUGAL.
Обновлено в 08:35
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Кино

Суд в Киеве подтвердил незаконность запрета сериала «Сваты»

Обновлено в 08:48
Общество

Суд отказался вернуть Алешковскому платиновый статус «Аэрофлота»

Пресненский суд Москвы в четверг отказался вернуть платиновый статус журналисту и общественному деятелю Дмитрию Алешковскому в бонусной программе "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева озвучила плюсы большой разницы в возрасте с мужем

Лера рассказала, что в большой разнице в возрасте между супругами есть множество преимуществ.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Гаджеты

Samsung уже устранил дефекты в смартфонах Galaxy Fold

Сегодня авторитетные источники сообщили, что Samsung уже устранил дефекты в смартфонах Galaxy Fold и вполне возможно, что уже в ближайшее время компания объявит новые сроки старта продаж новинки.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

В Крыму «сбили» иностранный самолет-разведчик

Черноморский флот, авиация и системы ПВО на совместном учении уничтожили условный самолет-разведчик, который вторгся в воздушное пространство России над Крымским полуостровом.
Обновлено в 08:29
Культура

Скульптуру Джеффа Кунса «Кролик» продали на рекордные $91,1 млн

Обновлено в 02:31
Авто

Ford представил универсал Focus ST Wagon

Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Космос

В интернет попали закрытые данные о российских спутниках

В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Здоровье

Минздрав предложил меры по борьбе со «школьными» заболеваниями

Минздрав предлагает повысить доступность диспансерного наблюдения для детей, страдающих хроническими заболеваниями, обусловленными факторами внутришкольной среды.
Обновлено в 05:01
Общество

Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» выявили недостатки

Обновлено в 09:09
Происшествия

70 человек задержали в ходе протестов против храма в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция задержала 70 человек в ходе протестов против строительства храма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:43
Политика

Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки для участия в министерском заседании Совета Европы, сообщает «Европейская правда».
Обновлено в 08:43
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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