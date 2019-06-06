Павел Дуров на месяц отказался от едыГазета.Ru 09:22

Создатель Telegram Павел Дуров решил на целый месяц отказаться от еды, чтобы "прояснить" сознание и повысить продуктивность. Бизнесмен уже давно "подсел" на радикальные диеты, и в этом он не одинок. "Газета.Ru" - о странных пищевых привычках IT-предпринимателей.

Павел Дуров на месяц отказался от еды

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