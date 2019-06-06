Общество

Павел Дуров на месяц отказался от едыГазета.Ru 09:22

Создатель Telegram Павел Дуров решил на целый месяц отказаться от еды, чтобы "прояснить" сознание и повысить продуктивность. Бизнесмен уже давно "подсел" на радикальные диеты, и в этом он не одинок. "Газета.Ru" - о странных пищевых привычках IT-предпринимателей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Газета.Ru09:22

Сиганская диета: в чем польза системы питания Павла Дурова

РБК02:47

Павел Дуров на месяц отказался от еды

ТАССвчера в 15:10

Павел Дуров решил отказаться от еды

Взгляд.ру02:01

Дуров отказался от еды ради Telegram

Life.ruвчера в 12:55

Дуров устроил себе испытание голодом

Lenta.ruвчера в 12:36

Дуров отказался от еды

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:48, Ашберн
Армия и оружие

Зеленский заявил о потере Россией контроля над ополченцами Донбасса

Обновлено в 07:50
Армия и оружие

ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 06:46
Политика

Си Цзиньпин процитировал Достоевского

Председатель КНР Си Цзиньпин процитировал писателя Федора Достоевского, говоря о сохранении экологии и будущем человечества.
Обновлено в 08:21
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Футбол

«Эвертон» объявил об уходе Уильямса и предложил новый контракт Бейнсу

Английский футбольный клуб "Эвертон" на своем официальном сайте сообщил об уходе из команды защитника сборной Уэльса Эшли Уильямса.
Обновлено в 08:25
Политика

Путин о Nord Stream 2: Проект бесконечно пытаются торпедировать

Путин напомнил, что реализуемый газопроводный проект призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места.
Обновлено в 07:58
Энергетика

«Нафтогаз» назвал «химерной» скидку на российское топливо

Предложенные "Газпромом" скидки на природный газ исполнительны директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал "химерными", призвав российскую компанию исполнять текущий контракт и решения судов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:50
Происшествия

Профсоюз журналистов назвал задержание Голунова «грубой и нелепой провокацией»

Независимый профсоюз журналистов считает задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова "грубой и нелепой провокацией", выдвигаемые ему обвинения в сбыте наркотиков - "невероятными" и требует его немедленно освободить.
Обновлено в 07:55
Общество

Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции

Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено в 06:36
Политика

В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
Обновлено в 08:46
Теннис

Барти одолела 17-летнюю Анисимову в полуфинале «Ролан Гаррос»

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча: текстовая трансляция матча Анисимова — Барти на «Ролан Гаррос».
Обновлено в 07:02
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Наука

Компьютерный алгоритм научился предсказывать будущий успех кинозвезд

Обновлено вчера в 09:26
Экономика

Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации кредита

Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации долга совместного предприятия Ford Sollers перед кредитной организацией в размере 39,5 миллиарда рублей, ведет переговоры по продаже площадок в России, рассказал журналистам на ПМЭФ предправления Ford Europe Стивен Армстронг.
Обновлено в 09:05
Происшествия

По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое

Обновлено в 08:46
Футбол

Игорь Ефремов: В ФНЛ количество команд не изменится

На ФНЛ реформы в РПЛ не скажутся. Об этом корреспонденту «Спорта День за Днем» заявил президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов.
Обновлено вчера в 10:11
Театры

Наталия Касаткина встретит 85-летний юбилей в Китае

Обновлено вчера в 12:40
Здоровье

Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма

Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Кино

«Союзмультфильм» ведет переговоры о продаже «Простоквашино» в Китай

Обновлено в 05:55
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Российский автопроизводитель УАЗ, входящий в группу Sollers, будет использовать технологии Aurus при производстве внедорожника нового поколения, рассказал RNS глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 07:40
Политика

Вилкул в компании Кернеса объявил о слиянии «Оппоблока» с «партией мэров»

Один из лидеров "Оппозиционного блока" Александр Вилкул написал 7 июня на своей странице в Facebook, что его партия договорилась об объединении перед выборами с рядом других организаций Ранее сообщалось, что "Оппоблок" так и не договорился о союзе с "Оппозиционной платформой — За жизнь" и пойдет на выборы самостоятельно.
Обновлено в 07:57
Политика

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин

Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде, подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

Обновлено в 07:56
Транспорт

Летние скидки на проезд по ЗСД ввели в Петербурге

50%-ные скидки на транспондерные тарифы установлены на проезд легковых автомобилей в сторону развязки с Зеленогорским шоссе и трассой "Скандинавия", за исключением транзитных маршрутов КАД ЮГ - Белоостров и обратно, где льготы уже действуют.
Обновлено в 08:50
Политика

С Джонсона сняли обвинения в должностном преступлении

Инициатором иска стал бизнесмен Маркус Болл. Он обвинил Джонсона в должностном преступлении, сообщает британская газета The Guardian.
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Киевской области пропал самолет

Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В Калужской области погибли трое рабочих

Обновлено в 03:53
Политика

Трамп заявил о возможности исправить отношения между США и Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут быть налажены.
Обновлено вчера в 23:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное