Общество
Павел Дуров на месяц отказался от едыГазета.Ru 09:22
Создатель Telegram Павел Дуров решил на целый месяц отказаться от еды, чтобы "прояснить" сознание и повысить продуктивность. Бизнесмен уже давно "подсел" на радикальные диеты, и в этом он не одинок. "Газета.Ru" - о странных пищевых привычках IT-предпринимателей.
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Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 06:46
Политика
Си Цзиньпин процитировал Достоевского
Председатель КНР Си Цзиньпин процитировал писателя Федора Достоевского, говоря о сохранении экологии и будущем человечества.
Обновлено в 08:21
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Футбол
«Эвертон» объявил об уходе Уильямса и предложил новый контракт Бейнсу
Английский футбольный клуб "Эвертон" на своем официальном сайте сообщил об уходе из команды защитника сборной Уэльса Эшли Уильямса.
Обновлено в 08:25
Политика
Путин о Nord Stream 2: Проект бесконечно пытаются торпедировать
Путин напомнил, что реализуемый газопроводный проект призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места.
Обновлено в 07:58
Энергетика
«Нафтогаз» назвал «химерной» скидку на российское топливо
Предложенные "Газпромом" скидки на природный газ исполнительны директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал "химерными", призвав российскую компанию исполнять текущий контракт и решения судов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:50
Происшествия
Профсоюз журналистов назвал задержание Голунова «грубой и нелепой провокацией»
Независимый профсоюз журналистов считает задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова "грубой и нелепой провокацией", выдвигаемые ему обвинения в сбыте наркотиков - "невероятными" и требует его немедленно освободить.
Обновлено в 07:55
Общество
Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции
Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено в 06:36
Политика
В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
Обновлено в 08:46
Теннис
Барти одолела 17-летнюю Анисимову в полуфинале «Ролан Гаррос»
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча: текстовая трансляция матча Анисимова — Барти на «Ролан Гаррос».
Обновлено в 07:02
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Наука
Компьютерный алгоритм научился предсказывать будущий успех кинозвезд
Обновлено вчера в 09:26
Экономика
Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации кредита
Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации долга совместного предприятия Ford Sollers перед кредитной организацией в размере 39,5 миллиарда рублей, ведет переговоры по продаже площадок в России, рассказал журналистам на ПМЭФ предправления Ford Europe Стивен Армстронг.
Обновлено в 09:05
Футбол
Игорь Ефремов: В ФНЛ количество команд не изменится
На ФНЛ реформы в РПЛ не скажутся. Об этом корреспонденту «Спорта День за Днем» заявил президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов.
Обновлено вчера в 10:11
Театры
Наталия Касаткина встретит 85-летний юбилей в Китае
Обновлено вчера в 12:40
Здоровье
Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Российский автопроизводитель УАЗ, входящий в группу Sollers, будет использовать технологии Aurus при производстве внедорожника нового поколения, рассказал RNS глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 07:40
Политика
Вилкул в компании Кернеса объявил о слиянии «Оппоблока» с «партией мэров»
Один из лидеров "Оппозиционного блока" Александр Вилкул написал 7 июня на своей странице в Facebook, что его партия договорилась об объединении перед выборами с рядом других организаций Ранее сообщалось, что "Оппоблок" так и не договорился о союзе с "Оппозиционной платформой — За жизнь" и пойдет на выборы самостоятельно.
Обновлено в 07:57
Политика
Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин
Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде, подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:40
Транспорт
Летние скидки на проезд по ЗСД ввели в Петербурге
50%-ные скидки на транспондерные тарифы установлены на проезд легковых автомобилей в сторону развязки с Зеленогорским шоссе и трассой "Скандинавия", за исключением транзитных маршрутов КАД ЮГ - Белоостров и обратно, где льготы уже действуют.
Обновлено в 08:50
Политика
С Джонсона сняли обвинения в должностном преступлении
Инициатором иска стал бизнесмен Маркус Болл. Он обвинил Джонсона в должностном преступлении, сообщает британская газета The Guardian.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Киевской области пропал самолет
Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Калужской области погибли трое рабочих
Обновлено в 03:53
Политика
Трамп заявил о возможности исправить отношения между США и Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут быть налажены.
Обновлено вчера в 23:32