Общество

Павел Дуров на месяц отказался от едыРИА Новости 20:26

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на месяц откажется от еды, заявил он в своем канале. По словам Дурова, за последние 15 лет он не употреблял алкоголь, кофеин, мясо, таблетки и фаст-фуд, и в плане здоровья от этого у него были хорошие результаты.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

Павел Дуров на месяц отказался от еды

РИА Новости20:26

Павел Дуров на месяц отказался от еды

ТАСС15:10

Дуров отказался от еды

Газета.Ru13:42

Дуров устроил себе испытание голодом

Lenta.ru12:36

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

РБК11:32

Павел Дуров рассказал о собственном опыте голодания

Взгляд.ру11:22

Дуров отказался от еды

БИЗНЕС Online10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 21:33, Ашберн
Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено в 19:06
Происшествия

В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»

Обновлено в 21:01
Футбол

Буффон может оказаться в «Барселоне»

Обновлено в 18:59
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес

51-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» вышла замуж

Финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, известная как опасная «сибирская ведьма», вышла замуж.
Обновлено в 18:45
Политика

Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции

Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:06
Общество

Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири

Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»

Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Технологии

В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам

По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:01
Общество

В Сербии объявили режим стихийного бедствия

Обновлено в 11:29
Армия и оружие

В России занялись созданием генетического паспорта военнослужащего

Представители Российской академии наук (РАН) совместно с Военно-медицинской академии (ВМА) работают над проектом по созданию так называемого генетического паспорта военнослужащего, который позволит более точно ориентировать их по военным специальностям.
Обновлено в 20:52
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае возросло до 17

По меньшей мере 17 человек погибли в четверг в результате аварии с участием автобуса в Дубае.
Обновлено в 18:17
Экономика

Россиянам начнут продавать продукты в кредит

Одна из известных сетей супермаркетов заключила договор с БКС Банком на оформление кредитных карт для покупателей.
Обновлено в 09:53
Политика

Саркози принимает участие во встрече Путина с экспертами РФПИ

Бывший президент Франции Николя Саркози, а ныне партнер-основатель компании Peninsula Карітеl, принимает участие во встрече президента России Владимира Путина с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества.
Обновлено в 13:11
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Политика

Перу вводит визовый режим с Венесуэлой

Как пояснил президент Перу Мартин Вискарра, визовый режим вводится из-за наплыва мигрантов.
Обновлено в 21:28
Общество

«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

Обновлено в 20:37
Авто

Kia показала тизер нового седана Kia Cadenza

Компания KIA готовит к дебюту обновленный седан Cadenza.
Обновлено в 05:21
Экономика

США усилили санкции против Венесуэлы

Минфин США ужесточил санкции в отношении венесуэльской PDVSA. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:07
Здоровье

Бари Алибасову могут сделать операцию

Обновлено в 01:25
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Футбол

Неймар показал ногу после травмы

Обновлено в 16:45
Армия и оружие

Сирийские войска отразили атаку боевиков на базу в провинции Хама

Обновлено в 18:51
Армия и оружие

Сербский ополченец Берич: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя

Обновлено в 12:16
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Обновлено в 19:49
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное