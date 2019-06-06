Общество
Павел Дуров на месяц отказался от едыРИА Новости 20:26
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на месяц откажется от еды, заявил он в своем канале. По словам Дурова, за последние 15 лет он не употреблял алкоголь, кофеин, мясо, таблетки и фаст-фуд, и в плане здоровья от этого у него были хорошие результаты.
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Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено в 19:06
Происшествия
В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»
Обновлено в 21:01
Футбол
Буффон может оказаться в «Барселоне»
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
51-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» вышла замуж
Финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, известная как опасная «сибирская ведьма», вышла замуж.
Обновлено в 18:45
Политика
Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции
Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:06
Общество
Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»
Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:01
Общество
В Сербии объявили режим стихийного бедствия
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
В России занялись созданием генетического паспорта военнослужащего
Представители Российской академии наук (РАН) совместно с Военно-медицинской академии (ВМА) работают над проектом по созданию так называемого генетического паспорта военнослужащего, который позволит более точно ориентировать их по военным специальностям.
Обновлено в 20:52
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае возросло до 17
По меньшей мере 17 человек погибли в четверг в результате аварии с участием автобуса в Дубае.
Обновлено в 18:17
Экономика
Россиянам начнут продавать продукты в кредит
Одна из известных сетей супермаркетов заключила договор с БКС Банком на оформление кредитных карт для покупателей.
Обновлено в 09:53
Политика
Саркози принимает участие во встрече Путина с экспертами РФПИ
Бывший президент Франции Николя Саркози, а ныне партнер-основатель компании Peninsula Карітеl, принимает участие во встрече президента России Владимира Путина с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества.
Обновлено в 13:11
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Политика
Перу вводит визовый режим с Венесуэлой
Как пояснил президент Перу Мартин Вискарра, визовый режим вводится из-за наплыва мигрантов.
Обновлено в 21:28
Авто
Kia показала тизер нового седана Kia Cadenza
Компания KIA готовит к дебюту обновленный седан Cadenza.
Обновлено в 05:21
Экономика
США усилили санкции против Венесуэлы
Минфин США ужесточил санкции в отношении венесуэльской PDVSA. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:07
Здоровье
Бари Алибасову могут сделать операцию
Обновлено в 01:25
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Футбол
Неймар показал ногу после травмы
Обновлено в 16:45
Армия и оружие
Сербский ополченец Берич: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя
Обновлено в 12:16
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52