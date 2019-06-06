Общество

Павел Дуров на месяц отказался от едыТАСС 15:10

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решил на месяц отказаться от употребления пищи. Об этом он сообщил в четверг в своем официальном канале в социальной сети.
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Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

РБК11:32

Дуров отказался от еды

Газета.Ru13:42

Дуров отказался от еды ради Telegram

Life.ru12:55

Дуров устроил себе испытание голодом

Lenta.ru12:36

Павел Дуров на месяц отказался от еды

ТАСС15:10

Павел Дуров рассказал о собственном опыте голодания

Взгляд.ру11:22

Дуров отказался от еды

БИЗНЕС Online10:30
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Общество

Восстановлена хронология отравления Алибасова

Появились новые детали отравления Бари Алибасова. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» в четверг, 6 июня.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие

Россия и Сирия вместе отбомбились по Идлибу

Обновлено в 07:07
Экономика

Магазины сети «Перекресток» начнут принимать пластиковые бутылки

Магазины сети "Перекресток" начнут принимать пластиковые бутылки у россиян, а компания Unilever займется выпуском новой продукции из переработанного полимерного сырья.
Обновлено в 10:47
Политика

Представитель Мэй назвал условие потепления отношений Москвы и Лондона

Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения Великобритании и Россией улучшатся в том случае, если Москва «изменит свое поведение».
Обновлено в 15:22
Политика

Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев

Обновлено в 15:13
Политика

Медведев озвучил условие для сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил, что Москва и Киев могут продлить контракт о транзите российского газа через украинскую территорию.
Обновлено вчера в 08:16
Игры

Вышел кинематографический трейлер Darksiders Genesis

THQ Nordic выпустила кинематографический трейлер Darksiders Genesis. Darksiders Genesis – это спин-офф серии Darksiders.
Обновлено в 10:36
Наука

Падающий снег научились превращать в электричество

Обновлено 03 июня в 18:03
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству

По данным на сайте комитета по лесному хозяйству, у председателя Алибега Гаджиева в заместителях числятся Велибек Ферзуллаев, Абдула Муртазалиев и Ибрагим Ибрагимов.
Обновлено в 12:39
Политика

Си Цзиньпин удостоен степени почетного доктора СПбГУ

Председатель КНР Си Цзиньпин стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Обновлено в 13:27
Авто

Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7

Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком

В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Экономика

Топилин назвал регионы с самым бедным населением

По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Кино

Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий

Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Общество

Круглогодичный курорт «Тропический остров» будет создан в Подмосковье

Власти Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг заключили соглашение о создании круглогодичного курорта и образовательного центра "Тропический остров" в подмосковном Домодедово в 2021-2025 годах.
Обновлено в 08:14
Политика

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Футбол

Главным тренером «Рубина» стал Роман Шаронов

«Желаем Роману Сергеевичу успехов и плодотворной работы на новом поприще!» - завершают приветствие тренера в ФК «Рубин».
Обновлено в 10:07
Экономика

Россиянок поддержат за рождение первенца

Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.
Обновлено в 13:25
Общество

Видео с падением мэра Омска в лужу пропало с сайта администрации

Обновлено в 13:19
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Обновлено в 08:02
Футбол

Юри Тилеманс: «Польщен интересом со стороны „МЮ“ и „Тоттенхэма“»

Бельгийский полузащитник «Монако» Юри Тилеманс, выступавший весной на правах аренды в «Лестер Сити», признался, что польщен проявляемым интересом со стороны других английских клубов.
Обновлено в 14:46
Общество

Экс-жена Малашенко обвинила Божену Рынску в краже ковра

Бывшая жена ушедшего из жизни медиаменеджера Игоря Малашенко обвинила его вдову в краже ковра, сообщает РЕН ТВ в четверг, 6 июня.
Обновлено в 09:18
Наука

Ученые обнаружили мозаику мутаций в нормальных тканях человека

Несколько лет назад была обнаружена клональная экспансия в нормальной крови, включавшая и клоны с генами, которые могут быть ответственными за развитие опухолей крови.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес

Андрей Малахов рассказал о тайной любви покойного актера Алексея Булдакова

Женщина согласилась прийти в студию программы Андрея Малахова «Прямой эфир» и откровенно рассказать об отношениях с Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 08:38
Наука

Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное

Обновлено вчера в 06:48
Происшествия

Потопивший судно в Будапеште украинец оказался участником еще одной аварии

Капитан судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в Будапеште 30 мая, недавно уже попадал в аварию.
Обновлено в 14:09
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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