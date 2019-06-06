Общество
Павел Дуров на месяц отказался от едыТАСС 15:10
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решил на месяц отказаться от употребления пищи. Об этом он сообщил в четверг в своем официальном канале в социальной сети.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Политика
Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции
Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 16:14
Спорт
Гараничев не подписал договор с СБР и может остаться вне сборной
Российский биатлонист Евгений Гараничев стал единственным спортсменом из расширенного состава сборной России на сезон, кто не подписал договор с СБР.
Обновлено в 06:47
Футбол
СМИ огласили календарь первого тура РПЛ
Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли хочет сменить пол
Решение первого общего биологического ребенка голливудских звезд о смене своего пола было для них лишь вопросом времени.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
Обновлено в 04:58
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Происшествия
На севере Москвы горят склады на площади 300 кв. м
Обновлено в 09:08
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Общество
В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов
Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Игры
Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia
Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества
Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Технологии
В S7 предложили использовать Face ID вместо посадочных талонов
У S7 есть шанс опередить японских коллег.
Обновлено в 17:13
Экономика
РФПИ и Metro вложат 650 млн рублей в магазины у дома
«Инвестиционные средства общим объемом до 650 млн руб. могут быть направлены на предоставление финансирования независимым предпринимателям при открытии ими малых и средних предприятий в торговле», – говорится в сообщении немецкой компании и российского суверенного фонда.
Обновлено в 13:39
Игры
Раскрыты несколько персонажей The Elder Scrolls 6
В преддверии предстоящей игры The Elder Scrolls 6 были раскрыты несколько главных персонажей, а также разнообразных героев и напарников, с которыми необходимо взаимодействовать геймерам.
Обновлено вчера в 01:11
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поужинала с Эммануэлем Макроном
Накануне вечером Виктория в компании любимого мужчины Игоря Булатова и коллег по FIFA поужинала с Эммануэлем Макроном, президентом Франции.
Обновлено в 13:30
Авто
Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий
Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Религия
Папа Римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж
51-летняя финалистка мистического шоу сообщила о приятном событии — она вышла замуж.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В США погиб курсант военной академии и более 20 пострадали
При аварии бронемашины у учебного полигона академии Уэст-Поинт в США погиб один курсант, ещё 22 человека пострадали.
Обновлено в 13:18
Общество
В Тверской области УК вываливает мусор на берегу Шоши и сбрасывает канализационные стоки прямо в Волгу
Место слияния рек Шоши и Волги по-праву считается одним из красивейших и привлекательных для отдыха в Тверской области.
Обновлено в 06:36
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Политика
Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова
Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Наука
Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Михаил Горбачев находится в больнице
В марте 2019 года бывшему президенту СССР исполнилось 88 лет.
Обновлено в 08:49