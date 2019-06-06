Общество

Павел Дуров на месяц отказался от едыТАСС 15:10

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решил на месяц отказаться от употребления пищи. Об этом он сообщил в четверг в своем официальном канале в социальной сети.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Павел Дуров на месяц отказался от еды

ТАСС15:10

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

РБК11:32

Дуров отказался от еды ради Telegram

Life.ru12:55

Дуров устроил себе испытание голодом

Lenta.ru12:36

Дуров отказался от еды

Газета.Ru13:42

Павел Дуров рассказал о собственном опыте голодания

Взгляд.ру11:22

Дуров отказался от еды

БИЗНЕС Online10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Политика

Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 16:14
Спорт

Гараничев не подписал договор с СБР и может остаться вне сборной

Российский биатлонист Евгений Гараничев стал единственным спортсменом из расширенного состава сборной России на сезон, кто не подписал договор с СБР.
Обновлено в 06:47
Футбол

СМИ огласили календарь первого тура РПЛ

Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли хочет сменить пол

Решение первого общего биологического ребенка голливудских звезд о смене своего пола было для них лишь вопросом времени.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии

Обновлено в 04:58
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Происшествия

На севере Москвы горят склады на площади 300 кв. м

Обновлено в 09:08
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Общество

В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Игры

Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia

Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.
Обновлено в 15:19
Происшествия

В Нидерландах случайно обнаружили крупную нарколабораторию

Обновлено в 17:54
Происшествия

Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества

Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Технологии

В S7 предложили использовать Face ID вместо посадочных талонов

У S7 есть шанс опередить японских коллег.
Обновлено в 17:13
Экономика

РФПИ и Metro вложат 650 млн рублей в магазины у дома

«Инвестиционные средства общим объемом до 650 млн руб. могут быть направлены на предоставление финансирования независимым предпринимателям при открытии ими малых и средних предприятий в торговле», – говорится в сообщении немецкой компании и российского суверенного фонда.
Обновлено в 13:39
Игры

Раскрыты несколько персонажей The Elder Scrolls 6

В преддверии предстоящей игры The Elder Scrolls 6 были раскрыты несколько главных персонажей, а также разнообразных героев и напарников, с которыми необходимо взаимодействовать геймерам.
Обновлено вчера в 01:11
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева поужинала с Эммануэлем Макроном

Накануне вечером Виктория в компании любимого мужчины Игоря Булатова и коллег по FIFA поужинала с Эммануэлем Макроном, президентом Франции.
Обновлено в 13:30
Авто

Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий

Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 11:30
Культура

Сиенна Миллер: Моя роль в «Женщине в огне» редка для Голливуда

Обновлено в 16:09
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Религия

Папа Римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»

Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж

51-летняя финалистка мистического шоу сообщила о приятном событии — она вышла замуж.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В США погиб курсант военной академии и более 20 пострадали

При аварии бронемашины у учебного полигона академии Уэст-Поинт в США погиб один курсант, ещё 22 человека пострадали.
Обновлено в 13:18
Общество

В Тверской области УК вываливает мусор на берегу Шоши и сбрасывает канализационные стоки прямо в Волгу

Место слияния рек Шоши и Волги по-праву считается одним из красивейших и привлекательных для отдыха в Тверской области.
Обновлено в 06:36
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Политика

Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено вчера в 09:02
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Наука

Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено вчера в 15:21
Политика

Михаил Горбачев находится в больнице

В марте 2019 года бывшему президенту СССР исполнилось 88 лет.
Обновлено в 08:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное