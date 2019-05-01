Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКАТАСС 01:12
Нападающий Павел Дацюк завершил выступление за петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Контракт 40-летнего Дацюка со СКА истек 30 апреля.
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Культура
Экстренно госпитализирован Павел Чухрай
Обновлено вчера в 19:18
Общество
В Британии оценили первых красавиц Росгвардии
Ранее стало известно, что прапорщик полиции Анна Храмцова победила в первом всероссийском фотоконкурсе "Краса Росгвардии".
Обновлено в 01:21
Политика
Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США
Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Кино
Гран-при фестиваля мусульманского кино получила картина из Кыргызстана
Гран-при кинофорума и сертификат на миллион рублей получила картина из Кыргызстана "Песнь дерева".
Обновлено вчера в 15:37
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено вчера в 08:59
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
Первомайское шествие началось в Москве
Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Театры
Актер Виктор Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено вчера в 03:37
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Лукашенко уволил одного из самых влиятельных людей в Белоруссии
Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги.
Обновлено в 02:38
Хоккей
Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс»
Обновлено в 03:34
Экономика
Банк «Югра» не смог оспорить отзыв лицензии в Конституционном суде
Конституционный суд (КС) отказал бывшему руководству банка «Югра» в рассмотрении жалобы на российское законодательство, по которому Центробанк ввел в нем временную администрацию и затем отозвал лицензию.
Обновлено вчера в 12:37
Футбол
«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги Чемпионов
На стадионе «Камп Ноу» пройдет первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Ливерпулем».
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Американские F-35 начали много простаивать на земле
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Гаджеты
Исследование: какие фитнес-трекеры обманывают своих владельцев
В целом, большинство самых неточных фитнес-трекеров занижали результаты тестировавших их марафонцев, исключение составили лишь Apple Watch Series 3 (GPS) и Huawei Watch 2 Sport, которые добавили к реальной дистанции 13 и 28 % соответственно.
Обновлено вчера в 05:05
Финансы
Стал известен курс рубля к летним отпускам
«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
Общество
В Новосибирске началась демонстрация в честь Дня Весны и Труда
В 11:00 на площади Ленина начнётся торжественный митинг. На время демонстрации в Новосибирске перекрыты многие улицы.
Обновлено вчера в 22:59
Гаджеты
Jonsbo T8 порадовал компактностью
В последнее время пользователи стали очень активно любить компактные корпуса для своих ПК, так как это позволяет не ставить на рабочий стол здоровенную бандуру, которая занимает громадную часть рабочего пространства.
Обновлено вчера в 04:04
Политика
Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией
Обновлено вчера в 10:38
Общество
В Саратове готовятся к первомайскому шествию
В Саратове готовятся к ежегодному первомайскому шествию.
Обновлено в 02:10
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
Противотанковый комплекс с российской ракетой «Корнет» для ВС Турции прошел испытания
Новейший самоходный противотанковый комплекс "Каплан" (Kaplan), оснащенный российскими противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) "Корнет" и предназначенный для Вооруженных сил Турции, успешно прошел испытания.
Обновлено в 02:21