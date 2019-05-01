Павел Дацюк объявил об уходе из СКАТАСС 01:12

Нападающий Павел Дацюк завершил выступление за петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Контракт 40-летнего Дацюка со СКА истек 30 апреля.

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

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