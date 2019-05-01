Хоккей

Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из командыВести.Ru 00:51

Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк принял решение покинуть команду по окончании сезона. Об этом олимпийский чемпион 2018 года сообщил на странице в Twitter.
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«Спасибо, Волшебник!»: СКА поблагодарил Дацюка за игру

78.ru06:18

Хоккеист Павел Дацюк объявил об уходе из питерского СКА

Комсомольская правда00:04

«Мы вместе прошли через многое». Дацюк тоже ушел из СКА

Фонтанка.Ру03:25

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Коммерсантъ02:48

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

ТАСС01:12

"Спасибо, Волшебник!" СКА трогательно попрощался с Дацюком

Спорт-Экспресс06:01

Дацюк объявил об уходе из СКА

Sport.ru02:14
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Здоровье

Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Общество

Новый император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Энергетика

Минэнерго обсудило с Венгрией и Словакией возобновление транзита нефти

30 апреля Минэнерго РФ провело переговоры с нефтетранспортными компаниями Венгрии и Словакии о возобновлении транзита российской нефти через южную ветку нефтепровода "Дружба".
Обновлено вчера в 14:34
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Игры

С 1 мая игроки получат бесплатный доступ к Star Citizen

С сегодняшнего дня и до 8 мая абсолютно все геймеры имеют возможность бесплатной игры в космический симулятор Star Citizen, а также им позволят испытать самое новое игровое обновление.
Обновлено в 03:37
Футбол

«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам

Обновлено в 06:32
Игры

В PlayStation Store стартовали три распродажи

Sony вновь запустила сразу несколько свежих распродаж в PlayStation Store, а также обновила очередное «Предложение недели», которым на этот раз стала HITMAN 2. Самой основной и крупной стала распродажа японских проектов, в которую якобы входит и Devil May Cry 5, однако скидка на неё до сих пор не активировалась — мы обновим публикацию, когда это случится.
Обновлено в 05:46
Политика

Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией

Обновлено вчера в 10:38
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР

В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено 29 апреля в 06:14
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В Мумбаи экстренно сел самолет с двумя сотнями пассажиров

Обновлено в 05:00
Гаджеты

Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено вчера в 13:56
Спорт

Михаил Коляда огласил тему новой произвольной программы

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о выборе музыки для новой произвольной программы на сезон 2019/20.
Обновлено в 04:34
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 29 апреля в 04:46
Политика

На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка

Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики.
Обновлено в 03:51
Политика

Жена Зеленского купила пентхаус со скидкой у украинского бизнесмена

Обновлено в 06:35
Общество

Несанкционированные митинги проходят в Казахстане

В столице Казахстана митинг начался рядом со зданием конгресс-центра «Астана».
Обновлено в 04:22
Музыка

В Адыгее стартовал фестиваль авторской песни «Первоцвет»

В Адыгее с 30 апреля по 2 мая будет проходить юбилейный фестиваль авторской песни «Первоцвет» В этом году он пройдет в 20-й раз в рамках весенних спортивно-туристских игр «Интерралли Белая».
Обновлено вчера в 10:39
Финансы

Стал известен курс рубля к летним отпускам

«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:44
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Космос

Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет

Обновлено в 06:36
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Политика

Волкер: украинцы могут отвернуться от Зеленского

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае если президент Украины Владимир Зеленский откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе, украинцы поменяют к нему своё отношение.
Обновлено в 06:49
Политика

Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Кино

Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа

После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В «Открытой России» заявили о задержании активистов в Петербурге

Обновлено в 05:17
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Павел Дацюк
Российский хоккеист
Российский хоккеист, центральный нападающий клуба КХЛ СКА Санкт-Петербург. Олимпийский чемпион 2018, чемпион мира 2012, двукратный обладатель Кубка Стэнли 2002, 2008, обладатель Кубка Гагарина 2017, чемпион России 2005, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002. Заслуженный мастер спорта России. С 2001 по 2016 годы выступал за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз». Входит в число самых результативных российских хоккеистов НХЛ: занимает шестое место по очкам в регулярных чемпионатах, третье - по результативным передачам, пятое место по очкам в плей-офф. В январе 2017 Дацюк был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ...
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