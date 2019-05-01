Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКАТАСС 01:12
Нападающий Павел Дацюк завершил выступление за петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Контракт 40-летнего Дацюка со СКА истек 30 апреля.
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Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
Обновлено вчера в 19:02
Хоккей
Назван вратарь сборной России по хоккею на матч Евротура со Швецией
Вратарь Андрей Василевский встанет на ворота сборной России по хоккею в игре Евротура против команды Швеции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:22
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Авто
JAC представил полностью электрический кроссовер JAC iEVS4
JAC представил полностью электрический кроссовер с названием JAC iEVS4, в котором используется установка третьего поколения, созданная специальным подразделением компании.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал легальным решение владельца отеля Brioni Boutique Hotel требовать от российских постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 03:40
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попало на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Гаджеты
«Яндекс» выпустит две новые «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз в Евразийский экономический союз двух новых «умных» колонок – «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».
Обновлено в 05:26
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли опубликовало первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 13:47
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
Обновлено в 02:29
Политика
Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены
Обновлено в 04:52
Общество
В России заблокировано около 10 тысяч пиратских сайтов
В Роскомнадзоре сообщили о блокировке 9,5 тысяч пиратских сайтов спустя четыре года после вступления в силу поправок к антипиратскому закону.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Стала известна причина пожара в магазине автомасел под Пятигорском
Обновлено вчера в 13:18
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол
Стали известны позиции, которые «Динамо» попытается усилить летом
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» определилось с позициями, которые клуб будет пытаться усилить во время летнего трансферного окна.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Звезда «Пятидесяти оттенков серого» Джейми Дорнан страдал от алкоголизма и депрессии
Обновлено в 05:06
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Хоккей
«Трактор» покинули 14 хоккеистов
Обновлено в 03:41
Общество
Петербург стал лучшим городом для путешествий на майские праздники
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов РФ с самыми интересными фестивалями и событиями для туристов на открытом воздухе на майские праздники с 1 по 5 мая.
Обновлено в 03:09
Авто
В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%
В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7% и достигли 752 тыс. рублей.
Обновлено в 04:16
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
Стало известно, когда ракету «Бронебойщик» примут на вооружение
Ракета "Бронебойщик" предназначена для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8.
Обновлено в 05:15
Авто
Эксперты назвали лучшие машины для майских шашлыков
Обновлено в 05:05
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Футбол
«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ
В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:24
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в 9 раз
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Лукашенко уволил заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко освободил от должности замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина за поступки, "дискредитирующие звание военнослужащего".
Обновлено вчера в 17:27