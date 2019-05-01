Хоккей

Павел Дацюк объявил об уходе из СКАТАСС 01:12

Нападающий Павел Дацюк завершил выступление за петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Контракт 40-летнего Дацюка со СКА истек 30 апреля.
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"Спасибо за игру, Павел!" СКА поблагодарил Дацюка

Спорт-Экспресс03:59

Хоккеист Павел Дацюк объявил об уходе из питерского СКА

Комсомольская правда00:04

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Коммерсантъ02:48

«До встречи, Петербург!»: Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

78.ru01:23

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

ТАСС01:12

«Мы вместе прошли через многое». Дацюк тоже ушел из СКА

Фонтанка.Ру03:25

Дацюк объявил об уходе из СКА

Sport.ru02:14
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Происшествия

Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек

Обновлено вчера в 19:02
Хоккей

Назван вратарь сборной России по хоккею на матч Евротура со Швецией

Вратарь Андрей Василевский встанет на ворота сборной России по хоккею в игре Евротура против команды Швеции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:22
Политика

Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

Обновлено в 03:00
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Авто

JAC представил полностью электрический кроссовер JAC iEVS4

JAC представил полностью электрический кроссовер с названием JAC iEVS4, в котором используется установка третьего поколения, созданная специальным подразделением компании.
Обновлено вчера в 13:16
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал легальным решение владельца отеля Brioni Boutique Hotel требовать от российских постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 03:40
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попало на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Гаджеты

«Яндекс» выпустит две новые «Яндекс.Станции»

Компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз в Евразийский экономический союз двух новых «умных» колонок – «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».
Обновлено в 05:26
Авто

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Министерство промышленности и торговли опубликовало первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 13:47
Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

Обновлено в 02:29
Политика

Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены

Обновлено в 04:52
Общество

В России заблокировано около 10 тысяч пиратских сайтов

В Роскомнадзоре сообщили о блокировке 9,5 тысяч пиратских сайтов спустя четыре года после вступления в силу поправок к антипиратскому закону.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Стала известна причина пожара в магазине автомасел под Пятигорском

Обновлено вчера в 13:18
Экономика

Мелкие магазины могут быть закрыты

Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол

Стали известны позиции, которые «Динамо» попытается усилить летом

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» определилось с позициями, которые клуб будет пытаться усилить во время летнего трансферного окна.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Звезда «Пятидесяти оттенков серого» Джейми Дорнан страдал от алкоголизма и депрессии

Обновлено в 05:06
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Хоккей

«Трактор» покинули 14 хоккеистов

Обновлено в 03:41
Общество

Петербург стал лучшим городом для путешествий на майские праздники

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов РФ с самыми интересными фестивалями и событиями для туристов на открытом воздухе на майские праздники с 1 по 5 мая.
Обновлено в 03:09
Авто

В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%

В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7% и достигли 752 тыс. рублей.
Обновлено в 04:16
Политика

Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие

Стало известно, когда ракету «Бронебойщик» примут на вооружение

Ракета "Бронебойщик" предназначена для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8.
Обновлено в 05:15
Авто

Эксперты назвали лучшие машины для майских шашлыков

Обновлено в 05:05
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Футбол

«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ

В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:24
Авто

Продажи Lamborghini в России выросли в 9 раз

Обновлено вчера в 05:31
Политика

Лукашенко уволил заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко освободил от должности замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина за поступки, "дискредитирующие звание военнослужащего".
Обновлено вчера в 17:27
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Павел Дацюк
Российский хоккеист
Российский хоккеист, центральный нападающий клуба КХЛ СКА Санкт-Петербург. Олимпийский чемпион 2018, чемпион мира 2012, двукратный обладатель Кубка Стэнли 2002, 2008, обладатель Кубка Гагарина 2017, чемпион России 2005, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002. Заслуженный мастер спорта России. С 2001 по 2016 годы выступал за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз». Входит в число самых результативных российских хоккеистов НХЛ: занимает шестое место по очкам в регулярных чемпионатах, третье - по результативным передачам, пятое место по очкам в плей-офф. В январе 2017 Дацюк был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ...
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