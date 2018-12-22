Бенжамен Павар Французский футболист

Французский футболист, защитник немецкого клуба «Штутгарт». Игрок национальной сборной Франции. Победитель Чемпионата мира по футболу 2018. Гол, забитый Паваром на ЧМ-2018 в ворота сборной Аргентины в матче 1/8 финала, был признан самым красивым голом на турнире. За его гол проголосовали более 3 млн. фанатов на официальном сайте ФИФА.