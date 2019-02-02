Финансы

Пауза в борьбе с НДС: какое решение по ключевой ставке примет ЦБРБК вчера в 23:00

Хотя ЦБ может решиться и на еще одно превентивное повышение из-за роста НДС. Ключевые для решения ЦБ вводные данные — инфляция по итогам января — будут опубликованы Росстатом 6 февраля, за два дня до заседания совета директоров ЦБ.
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Российская газета09:49

Пауза в борьбе с НДС: какое решение по ключевой ставке примет ЦБ

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Наша версиявчера в 12:04

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KПК.гуру02 февраля в 15:21
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
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