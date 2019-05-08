Футбол

Пауревич вернулся в общую группу «Уфы» перед матчем со «Спартаком»РИА Новости 04:56

Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич вернулся в общую группу игроков перед гостевым матчем 28-го тура чемпионата России с московским "Спартаком", сообщается в микроблоге уфимской футбольной команды в Twitter. Пауревич не мог тренироваться с командой из-за повреждения голеностопа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пауревич вернулся в общую группу «Уфы» перед матчем со «Спартаком»

Советский спорт05:45

Полузащитник «Уфы» Пауревич восстановился после травмы

Sport24.ru04:04

Пауревич вернулся в общую группу «Уфы» перед матчем со «Спартаком»

РИА Новости04:56

Пауревич готовится к матчу «Уфы» со «Спартаком» в общей группе

Спорт-Экспресс04:19

Пауревич восстановился от травмы и готовится к матчу со «Спартаком»

Чемпионат05:40

Пауревич вернулся в общую группу «Уфы» перед игрой со «Спартаком»

Матч ТВ04:01

Пауревич вернулся в общую группу «Уфы» перед игрой со «Спартаком»

Sportbox.RU04:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Кино

Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне

Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

Дима Билан рассказал о подорванном здоровье на шоу «Голос»

Обновлено в 05:47
Футбол

«Атлетико» может пригласить на место Симеоне Консейсау

По данным источника, если Симеоне согласится перейти в "Интер", то "Атлетико" пригласит Консейсау.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Спорт

Призовой фонд The International 2019 достиг $5 млн

Призовой фонд The International 2019 по Dota 2 увеличился до $5 млн. Информация об этом появилась на странице Боевого пропуска TI9.
Обновлено в 04:41
Политика

Песков ответил на вопрос о кадровых решениях по «Транснефти»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных кадровых перестановках в руководстве «Транснефти» из-за загрязнения в нефтепроводе «Дружба».
Обновлено в 05:42
Музыка

Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»

Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Технологии

«Альфа-Банк» обновил логотип и фирменный шрифт

Основная версия логотипа - обновленная литера А. Знак приобрел устойчивость, а углы фундамента и ножки литеры избавились от скруглений.
Обновлено в 04:41
Космос

В Германии открыли первый автобан для электрогрузовиков

Обновлено в 03:19
Кино

В сети вышел первый тизер сериала «Бэтвумен»

Премьера первой серии запланирована на 2019 год. В трейлере создателе показали главную героиню, наблюдающую за ночным городом.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали

Обновлено в 05:23
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.
Обновлено в 05:47
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре

Обновлено в 05:16
Политика

Путин 9 мая может принять участие в акции «Бессмертный полк»

"Вы знаете, что в предыдущие годы президент России принимал участие в этой акции на Красной площади, поэтому есть все основания полагать, что и в этом году он примет также решение принять участие", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о соответствующих планах Путина.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Происшествия

«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье

Обновлено вчера в 16:04
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления

На борту воздушного судна находились 36 пассажиров Самолет Bombardier CRJ20 компании "Руслайн", выполнявший рейс Белгород-Калининград, не смог взлететь из-за задымления в салоне, пишет РИА Новости.
Обновлено в 03:57
Общество

В Пятигорске прошел «Парад дошкольных войск»

В Пятигорске прошел "Парад дошкольных войск" По центральной площади города прошлись около 500 детсадовцев в военной форме.
Обновлено 06 мая в 06:54
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Обновлено в 06:01
Общество

В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Баяндаевском и Иркутском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщается на сайте областного ГУ МЧС.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Самаре горят дебаркадер и катер, пострадали два человека

Дебаркадер и катер горят в Самаре на площади 100 квадратных метров, пострадали два человека, сообщает в среду ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Появилось видео удара «ракетного монстра» по террористам в Сирии

В интернете опубликовано видео, на котором демонстрируется боевое применение сирийских ракетных установок, в том числе штурмовой реактивной установки Golan-1000.
Обновлено в 05:18
Футбол

Sport24: Шатов может перейти в «Краснодар»

Обновлено вчера в 10:30
Общество

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Полицейский погиб от своего пистолета рядом с Красной площадью

В Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением.
Обновлено в 02:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Пауревич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Уфа».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное