Футбол
Пауревич вернулся в общую группу «Уфы» перед матчем со «Спартаком»РИА Новости 04:56
Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич вернулся в общую группу игроков перед гостевым матчем 28-го тура чемпионата России с московским "Спартаком", сообщается в микроблоге уфимской футбольной команды в Twitter. Пауревич не мог тренироваться с командой из-за повреждения голеностопа.
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Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
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Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Дима Билан рассказал о подорванном здоровье на шоу «Голос»
Обновлено в 05:47
Футбол
«Атлетико» может пригласить на место Симеоне Консейсау
По данным источника, если Симеоне согласится перейти в "Интер", то "Атлетико" пригласит Консейсау.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Спорт
Призовой фонд The International 2019 достиг $5 млн
Призовой фонд The International 2019 по Dota 2 увеличился до $5 млн. Информация об этом появилась на странице Боевого пропуска TI9.
Обновлено в 04:41
Политика
Песков ответил на вопрос о кадровых решениях по «Транснефти»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных кадровых перестановках в руководстве «Транснефти» из-за загрязнения в нефтепроводе «Дружба».
Обновлено в 05:42
Музыка
Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»
Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Технологии
«Альфа-Банк» обновил логотип и фирменный шрифт
Основная версия логотипа - обновленная литера А. Знак приобрел устойчивость, а углы фундамента и ножки литеры избавились от скруглений.
Обновлено в 04:41
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В Германии открыли первый автобан для электрогрузовиков
Обновлено в 03:19
Кино
В сети вышел первый тизер сериала «Бэтвумен»
Премьера первой серии запланирована на 2019 год. В трейлере создателе показали главную героиню, наблюдающую за ночным городом.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали
Обновлено в 05:23
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе
Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.
Обновлено в 05:47
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
Обновлено в 05:16
Политика
Путин 9 мая может принять участие в акции «Бессмертный полк»
"Вы знаете, что в предыдущие годы президент России принимал участие в этой акции на Красной площади, поэтому есть все основания полагать, что и в этом году он примет также решение принять участие", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о соответствующих планах Путина.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Происшествия
«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено вчера в 16:04
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Самолет не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления
На борту воздушного судна находились 36 пассажиров Самолет Bombardier CRJ20 компании "Руслайн", выполнявший рейс Белгород-Калининград, не смог взлететь из-за задымления в салоне, пишет РИА Новости.
Обновлено в 03:57
Общество
В Пятигорске прошел «Парад дошкольных войск»
В Пятигорске прошел "Парад дошкольных войск" По центральной площади города прошлись около 500 детсадовцев в военной форме.
Обновлено 06 мая в 06:54
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Обновлено в 06:01
Общество
В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Баяндаевском и Иркутском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщается на сайте областного ГУ МЧС.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Самаре горят дебаркадер и катер, пострадали два человека
Дебаркадер и катер горят в Самаре на площади 100 квадратных метров, пострадали два человека, сообщает в среду ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Появилось видео удара «ракетного монстра» по террористам в Сирии
В интернете опубликовано видео, на котором демонстрируется боевое применение сирийских ракетных установок, в том числе штурмовой реактивной установки Golan-1000.
Обновлено в 05:18
Футбол
Sport24: Шатов может перейти в «Краснодар»
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Полицейский погиб от своего пистолета рядом с Красной площадью
В Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением.
Обновлено в 02:41