Пауревич вернулся в общую группу «Уфы» перед матчем со «Спартаком»РИА Новости 04:56

Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич вернулся в общую группу игроков перед гостевым матчем 28-го тура чемпионата России с московским "Спартаком", сообщается в микроблоге уфимской футбольной команды в Twitter. Пауревич не мог тренироваться с командой из-за повреждения голеностопа.

Пауревич вернулся в общую группу «Уфы» перед матчем со «Спартаком»

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