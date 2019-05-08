Пауревич вернулся в общую группу «Уфы» перед игрой со «Спартаком»Матч ТВ 04:01

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич в среду вернулся в общую группы команды, которая продолжает подготовку к матчу 28-го тура РПЛ против «Спартака».

Пауревич вернулся в общую группу «Уфы» перед игрой со «Спартаком»

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