Футбол
Пауревич вернулся в общую группу «Уфы» перед игрой со «Спартаком»Матч ТВ 04:01
Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич в среду вернулся в общую группы команды, которая продолжает подготовку к матчу 28-го тура РПЛ против «Спартака».
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Экономика
Правление и набсовет Uniper отказались выделять компании европейского дивизиона
Правление и наблюдательный совет немецкой Uniper в совместном заявлении объявили об отклонении предложения своего миноритарного акционера KVIP International V LP внести в повестку общего собрания акционеров, которое назначено на 22 мая, вопрос о выделении международных энергетических активов европейского дивизиона компании или, как вариант - выделение шведского бизнес-сегмента.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Экономика
Годовая прибыль Toyota упала почти на четверть
Чистая прибыль японского автопроизводителя Toyota по итогам 2019 финансового года (завершился 19 марта 2019 года) составила 1,8 трлн иен ($17,1 млрд), сообщает компания.
Обновлено в 03:16
Футбол
Вальверде: «Ливерпуль» переехал «Барселону»
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал итоги ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Путешествия
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В МИД рассказали о кризисе в СЕ из-за действий ПАСЕ в отношении России
Совет Европы находится в серьезном институциональном кризисе, который был вызван неправомерными действиями его Парламентской Ассамблеи (ПАСЕ) в отношении делегации РФ в 2014 и 2015 годах, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Обновлено в 03:30
Здоровье
В Зауралье, где остро не хватает врачей, ждут министра здравоохранения
В Курганской области, которая традиционно находится в хвосте общероссийского рейтинга по обеспеченности врачами, ждут министра здравоохранения Веронику Скворцову.
Обновлено в 03:31
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Космос
Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле
В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено вчера в 03:29
Спорт
Боевой пропуск к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Кино
Звезда «Черной пантеры» сыграет первого чернокожего самурая
Звезда киновселенной Marvel Чэдвик Боузман сыграет в исторической драме под названием "Ясуке", посвященной первому чернокожему самураю.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Орудие убийства Троцкого показали в музее шпионажа в Вашингтоне
Международный музей шпионажа в Вашингтоне, который открыл двери после переезда на новое место, впервые за многие годы выставил в своей коллекции ледоруб, которым, предположительно секретный агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Обновлено вчера в 18:58
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
Сержант полиции покончил с собой в центре Москвы
В центре столицы обнаружили тело сотрудника полиции, который, по предварительным данным, покончил с собой.
Обновлено в 02:32
Общество
Набор для шашлыка за год подорожал на 16%
В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Общество
Школьное питание в России проверят на дискриминацию
Обновлено в 03:00
Технологии
Хакеры украли $40 млн в биткоинах у одной из крупнейших криптобирж
Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж — гонконгская Binance — сообщила о хакерском взломе, в результате которого злоумышленники украли 7 тыс. биткоинов (более $40 млн по курсу на 8 мая).
Обновлено в 03:47
Политика
Киев готовит России ответ на выдачу паспортов жителям Донбасса
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев готовит ответ Москве на упрощение российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Названа опасность полоскания рта после чистки зубов
Шотландскими медиками названа опасность полоскания ротовой полости после чистки зубов.
Обновлено 06 мая в 12:10
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями
У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено 06 мая в 09:44
Экономика
МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд
Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд).
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В Новосибирске установили памятник Сталину
Обновлено в 01:33
Общество
Заместители губернатора Забайкалья отчитались о доходах в 2018 году
Еще один зампред краевого правительства Михаил Чуркин отчитался о 4,7 миллионах рублей дохода в 2018 году.
Обновлено в 01:24
Музыка
Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения
Обновлено в 02:31