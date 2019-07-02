Футбол

Пауревич перешел из «Уфы» в «Зандхаузен»Бомбардир.ру 06:22

«Уфа» на официальном сайте объявила о переходе полузащитника команда Ивана Пауревича в «Зандхаузен». По информации Transfermarkt, 28-летний футболист подписал с клубом из второй немецкой Бундеслиги контракт сроком на два года. Пауревич перебрался в «Уфу» в 2014 году из дюссельдорфской «Фортуны».
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