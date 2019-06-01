Футбол

Паулу Фонсека во вторник подпишет контракт с «Ромой» по схеме «2+1»Sports.ru 00:56

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Во вторник португалец должен провести встречу в Лондоне с президентом римского клуба Джеймсом Паллоттой. Ожидается, что в столице Англии Фонсека подпишет с «Ромой» контракт по схеме «2+1» с окладом 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы.
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Джеймс Паллотта
Американский бизнесмен
Billionaire American businessman and entrepreneur. In 2009, he founded Raptor Group, a private investment company. Prior to forming Raptor, Pallotta served as Vice Chairman at Tudor Investment Corporation. Additionally, Pallotta is co-owner and the chairman of the Italian football club A.S. Roma; co-owner and executive board member of the National Basketball Association's Boston Celtics, and Co-owner of esports franchise Fnatic.
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