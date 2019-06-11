Футбол

Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»РИА Новости 04:26

Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии. Контракт с 46-летним тренером заключен сроком на два сезона с возможностью продления до лета 2022 года.
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Фонсека стал главным тренером «Ромы»

Спорт-Экспресс04:08

«Рому» возглавил тренер донецкого «Шахтера»

Газета.Ru04:34

«Рома» объявила о назначении Фонсеки на пост главного тренера

Чемпионат04:19

«Рома» подтвердила назначение Фонсеки

Советский спорт04:35

«Мы можем добиться чего-то особенного вместе с болельщиками». Фонсека — о своем назначении в «Рому»

Матч ТВ05:07

«Шахтер» объявил о расставании с Фонсекой

Sport24.ru04:16

Паулу Фонсека: «Верю, что можем сотворить в „Роме“ нечто особенное»

Sports.ru04:50
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Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию.
Обновлено в 07:22
Футбол

Капитан «Аякса» де Лигт предпочёл перейти в ПСЖ, а не в «Барселону»

Защитник и капитан амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт перейдёт в ПСЖ.
Обновлено в 02:00
Общество

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова

Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

Рэпер Баста погасил долг ростовского спортклуба «Антей»

Рэпер Баста вечером в понедельник, 10 июня, погасил задолженность за коммунальные услуги за руководителя «Антея» Рафаэля Акопяна.
Обновлено вчера в 15:27
Кино

Фильм финалистки «Голоса» Ян Гэ открыл «Кинотавр»

Фильм режиссера и финалистки шоу «Голос» Ян Гэ «Троица» открыл конкурсную программу российского открытого кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено вчера в 12:52
Общество

У Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение

Состояние Бари Алибасова резко ухудшилось. Сейчас врачи пытаются остановить внутреннее кровотечение в желудке.
Обновлено вчера в 13:51
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обокрали во время матча с ЦСКА

Игроков баскетбольного клуба "Химки" обокрали во время третьего матча финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Наука

Исследование: Мозг макак не смог отличить гармоничные звуки от шума

Аудиторная кора головного мозга макаки-резуса, в отличие от аналогичной зоны мозга человека, не может отличать гармоничные сочетания звуков от случайного шума.
Обновлено в 04:02
Политика

Украина на слушаниях в Гааге потребовала газ из Чёрного моря

Керченский пролив является международным, а запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность, заявила представитель Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елена Зеркаль.
Обновлено в 07:47
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Авто

В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Музыка

В группе «На-На» отреагировали на выход Алибасова из комы

Обновлено в 06:55
Происшествия

В Брянске задержан рейс в Сочи самолетом Sukhoi Superjet 100

Вылет самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» из Брянска в Сочи в расписании значится на 10:45, однако вылет пришлось отложить.
Обновлено в 07:42
Футбол

ФК «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» на сборе в Австрии

В первой петербуржцы встретятся с венгерским "Гонведом" из Будапешта, во второй - с белградской "Црвеной Звездой", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Ургант открестился от ребенка возлюбленной

62-летний артист Андрей Ургант прокомментировал информацию о беременности 32-летней Елены Романовой, на которой был женат.
Обновлено в 05:12
Хоккей

Клуб КХЛ «Салават Юлаев» подписал контракт с голкипером Сохатским

Соглашение с экс-вратарем екатеринбургского "Автомобилиста" рассчитано на один год Экс-вратарь ХК "Автомобилист" из Екатеринбурга Владимир Сохатский подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" из Уфы, сообщает пресс-служба уфимской команды.
Обновлено в 05:20
Происшествия

На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных

На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено вчера в 15:34
Политика

Указ Зеленского о роспуске Рады может быть отменен уже сегодня

Сегодня, 11 июня, Конституционны суд Украины рассматривает представление партии «Народный фронт» о признании указа Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады неконституционным.
Обновлено в 03:40
Экономика

Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну

Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 05:15
Футбол

Россия сыграет с Кипром в красной форме

Сборная России в матче четвертого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром выйдет на поле в красной форме.
Обновлено в 06:56
Общество

В МВД рассказали россиянам о правилах отдыха голышом

В МВД сообщили, что полиция не расценивает нудизм как хулиганство, если он происходит отдельно от мест массового пребывания людей.
Обновлено в 07:45
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Роспотребнадзор предлагает законодательно запретить в России уничтожать продукты питания, пригодные в пищу.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину

Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Политика

МИД России назвал условие выплаты задолженности в Совет Европы

В январе в Совете Европы заявили, что Россия должна погасить свою задолженность в €60 млн вне зависимости от того, решит она остаться в составе организации или нет.
Обновлено в 06:00
Авто

Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
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Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Главный тренер донецкого «Шахтёра».
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