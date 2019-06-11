Футбол
Тренер «Шахтера» Фонсека возглавил «Рому»Pravda.Ru 04:43
Португальский специалист Паулу Фонсека стал главным тренером "Ромы". Контракт со специалистом подписан до лета 2022 года. Фонсека сменил на посту рулевого римской команды Клаудио Раньери.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 06:24, Ашберн
Политика
Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней
В качестве еще одного примера Медведев привел новозеландскую компанию, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20%, а уровень стресса сотрудников снизился "весьма значительно".
Обновлено в 05:48
Общество
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Технологии
Ученые выяснили, как организм реагирует на длительные авиаперелеты
Ученые из Федерального университета Минас-Жерайс (Бразилия) отмечают, что условия на борту весьма способствуют тромбофлебиту, который может развиться спустя дни и недели после перелета: неподвижность, высотная гипоксия (из-за низкого парциального давления кислорода), низкая влажность.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Политика
Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину
Гитариста группы "Бахыт-компот" не пустили из России на Украину и запретили въезд на 3 года.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»
В столице задержан подозреваемый в разгроме редакции издания «Сноб» на Берсеневской набережной, им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:53
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились четыре новых фигуранта
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Экономика
Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну
Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 05:15
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика
Зеленский отменил два указа Порошенко
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил два указа экс-главы страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 05:36
Футбол
Сол Кэмпбелл: гуляя по улицам, я чувствовал страдания народа России и его силу
Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл поделился впечатлениями от пребывания в России во время чемпионата мира — 2018.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся
В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Кузбассе в мусорном баке обнаружено тело младенца
По предварительным данным, пакет с мертвым младенцем вытащил из мусорного бака мужчина без определенного места жительства.
Обновлено в 06:11
Политика
В МИД России прокомментировали обращение Украины в Гаагу
Со стороны МИД было выражено возмущение касательного того, что украинское правительство обратилось в Гаагу не по поводу текста Конвенции 1982 года, которая должна быть рассмотрена заново, а с надеждой вернуть себе Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 05:01
Общество
Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
Географию сдавали 75 человек, пятеро из них получили более 80 баллов, а выпускник школы №11 – 96 баллов.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Елена Беркова стала самой откровенно одетой гостьей «Кинотавра»
В своем микроблоге Елена поведала, что откровенный наряд был создан российским дизайнером по ее собственному эскизу.
Обновлено в 06:16
Политика
В Кремле прокомментировали акции в поддержку Голунова в День России
Ранее ряд СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова.
Обновлено в 05:30
Общество
Опубликована Концепция нового КоАП РФ
Поскольку реформу КоАП РФ решено проводить синхронно с реформой контрольно-надзорной деятельности, новый кодекс планируется ввести в действие с 1 января 2021 года.
Обновлено вчера в 10:04
Общество
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:46
Общество
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
Салах похвастался гигантским уловом на рыбалке в отпуске
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился в инстаграме фотографией с отпуска.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата Су-27 двух самолётов-разведчиков
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата двух самолётов-разведчиков ВВС США RC-135 и ВВС Швеции у российской границы над водами Балтийского моря.
Обновлено в 02:52
Кино
«С любовью, Антоша»: Появился трейлер фильма про Антона Ельчина
Вышел трейлер документальной картины «С любовью, Антоша», рассказывающей о жизни и карьере известного актёра Антона Ельчина, которого не стало из-за несчастного случая в 2016 году.
Обновлено в 04:00
Политика
Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Обновлено в 04:56
Политика
Филарет назвал автокефалию сменой одной зависимости на другую
По словам Филарета, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не голосовал за него, поскольку документ закрепляет переход из одной зависимости в другую.
Обновлено в 05:49
Авто
Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил новый семиместный кроссовер GLB. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 06:00