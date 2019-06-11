Футбол
Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»РИА Новости 04:26
Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии. Контракт с 46-летним тренером заключен сроком на два сезона с возможностью продления до лета 2022 года.
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МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова
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Политика
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Обновлено в 13:02
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В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков
В России могут смягчить уголовное наказание за хранение наркотиков без целей сбыта. Законопроект на эту тему подготовлен в Госдуме.
Обновлено в 13:31
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У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Собянин прокомментировал решение по делу Голунова
Сергей Собянин оценил работу ГУВД и МВД в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
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Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления
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Армия и оружие
Минобороны Украины не устроили российские запчасти в танках «Оплот»
Украинскому министерству обороны пришлось отказаться от производства новейших танков "Оплот" в 2019 году, поскольку боевая машина включала в себя комплектующие российского производства.
Обновлено в 10:59
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
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Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего сына
На днях Ким Кардашьян впервые поделилась фото младшего сына Псалма.
Обновлено в 02:51
Футбол
Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2018 года
Обновлено в 11:33
Авто
Nissan представит новое поколение Juke в этом году
Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
Футбол
Украина вышла в финал чемпионата мира U20
В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
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Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро
Обновлено в 12:03
Политика
Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
Обновлено в 11:26
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
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Новый Chery Tiggo 7i появится в продаже до конца июня
Китайский автопроизводитель анонсировал выход нового кроссовера, который получил причудливое название Tiggo 7i.
Обновлено в 00:25
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
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Mercedes представил семиместный кроссовер GLB
Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер под названием GLB.
Обновлено в 03:59
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Гаджеты
У Foxconn достаточно мощностей, чтобы производить iPhone для США за пределами Китая
В связи с эскалацией торговой войны между Вашингтоном и Пекином возникли опасения, что производимые в Китае для рынка США смартфоны iPhone могут вырасти в цене из-за повышения пошлин.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58