Футбол

Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»РИА Новости 04:26

Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии. Контракт с 46-летним тренером заключен сроком на два сезона с возможностью продления до лета 2022 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зорро для «Ромы»

Soccer.ru10:48

«Рому» возглавил тренер донецкого «Шахтера»

Газета.Ru04:34

«Рома» подтвердила назначение Фонсеки

Советский спорт04:35

Костюм Зорро, конфликт с Ракицким и роман с помощницей босса. Экс-тренер «Шахтера» возглавил «Рому»

Sport24.ru08:15

Экс-главный тренер «Шахтера» Фонсека возглавил «Рому»

Матч ТВ04:26

«Рома» объявила о назначении Фонсеки на пост главного тренера

Чемпионат04:19

«Рома» объявила о назначении Фонсеки главным тренером

Sports.ru04:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия

МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова

Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.
Обновлено в 10:35
Политика

Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова выступил против возможной отмены завтрашней акции

Не ходить на завтрашний марш ранее сегодня призвала гендиректор сайта Медуза Галина Тимченко.
Обновлено в 13:02
Политика

В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков

В России могут смягчить уголовное наказание за хранение наркотиков без целей сбыта. Законопроект на эту тему подготовлен в Госдуме.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Собянин прокомментировал решение по делу Голунова

Сергей Собянин оценил работу ГУВД и МВД в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления

Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.
Обновлено в 13:17
Политика

Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах

Россияне продолжают присылать вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня - они, в частности, касаются порядка выдачи льготных лекарств, ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, газификации российских поселков, следует из материалов сайта прямой линии.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Минобороны Украины не устроили российские запчасти в танках «Оплот»

Украинскому министерству обороны пришлось отказаться от производства новейших танков "Оплот" в 2019 году, поскольку боевая машина включала в себя комплектующие российского производства.
Обновлено в 10:59
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего сына

На днях Ким Кардашьян впервые поделилась фото младшего сына Псалма.
Обновлено в 02:51
Происшествия

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

Обновлено в 12:11
Футбол

Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2018 года

Обновлено в 11:33
Авто

Nissan представит новое поколение Juke в этом году

Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено вчера в 14:27
Футбол

Украина вышла в финал чемпионата мира U20

В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Общество

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие

Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро

Обновлено в 12:03
Политика

Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
Обновлено в 11:26
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Матвиенко раскритиковала полицейских за задержание Голунова

Обновлено в 09:07
Авто

Новый Chery Tiggo 7i появится в продаже до конца июня

Китайский автопроизводитель анонсировал выход нового кроссовера, который получил причудливое название Tiggo 7i.
Обновлено в 00:25
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Авто

Mercedes представил семиместный кроссовер GLB

Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер под названием GLB.
Обновлено в 03:59
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Гаджеты

У Foxconn достаточно мощностей, чтобы производить iPhone для США за пределами Китая

В связи с эскалацией торговой войны между Вашингтоном и Пекином возникли опасения, что производимые в Китае для рынка США смартфоны iPhone могут вырасти в цене из-за повышения пошлин.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили

На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Паулу Фонсека
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Главный тренер донецкого «Шахтёра».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное