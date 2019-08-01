25-летний форвард не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед». Обмен нападающего «МЮ» Ромелу Лукаку на форварда «Юве» Пауло Дибала под угрозой срыва. Аргентинец не уверен в целесообразности перехода в английский клуб.

Пауло Дибала сомневается в переходе в «Манчестер Юнайтед»

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