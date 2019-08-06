Футбол

Пауло Дибала переходит в «Тоттенхэм», трансфер согласованМонаВиста 05:28

Примечательно, что ранее Дибала отклонил предложение "Манчестер Юнайтед", а к идее перехода в "Тоттенхэм" отнесся скептически.
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