Футбол
Пауло Дибала переходит в «Тоттенхэм», трансфер согласованМонаВиста 05:28
Примечательно, что ранее Дибала отклонил предложение "Манчестер Юнайтед", а к идее перехода в "Тоттенхэм" отнесся скептически.
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«Ювентус» согласен продать Дибалу «Тоттенхэму» за 70 млн евро. Игрок еще не принял решение
Sport24.ruвчера в 15:06
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:53, Вашингтон
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