Футбол

Пауло Дибала переходит в «Тоттенхэм», трансфер согласованМонаВиста 05:28

Примечательно, что ранее Дибала отклонил предложение "Манчестер Юнайтед", а к идее перехода в "Тоттенхэм" отнесся скептически.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
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Пауло Дибала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года.
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