Футбол

Пауло Дибала: «Футболисты сборной Аргентины хотят возвращения Месси»
Спорт-Экспресс
14:25

Нападающий сборной Аргентины и "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что футболисты национальной команды хотят возвращения форварда Лионеля Месси. 31-летний игрок не выступал за сборную с момента окончания чемпионата мира-2018.
Спорт-Экспресс14:25

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Форвард сборной Аргентины Дибала: мы все хотим возвращения Месси

Газета.Ru22:38

Пауло Дибала: «Месси важен для сборной Аргентины. Мы все хотим, чтобы он вернулся»

Матч ТВ15:53

Пауло Дибала: «Месси важен для сборной Аргентины. Мы все хотим, чтобы он вернулся»

Sportbox.RU15:53

Дибала: «Мы все хотим, чтобы Месси вернулся»

Евро-футбол.ру15:34

Дибала: «Мы все хотим, чтобы Месси вернулся в сборную»

Soccer.ru14:40

Дибала: мы все хотим, чтобы Месси вернулся в сборную Аргентины

Чемпионат14:30

Пауло Дибала: «Футболисты сборной Аргентины хотят возвращения Месси»

Спорт-Экспресс14:25
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Россиянин может получить пожизненный срок за атаку на «Боруссию»

Фигурант дела о нападении на футболистов и персонал дортмундской "Боруссии", устроивший взрыв у клубного автобуса, может быть осужден на пожизненный срок, сообщает "Советский спорт".
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Вратарь Буффон отметил 23-ю годовщину дебюта в Серии А

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал о своем дебюте в итальянском чемпионате 23 года назад, сообщает "Советский спорт".
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн сыграет против Уругвая в особенных бутсах, фотографию которых он опубликовал в Twitter.
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Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года. Дед футболиста - поляк, а многие родственники имеют итальянские корни.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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