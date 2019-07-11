Финансы
Пауэлл вновь подтвердил готовность ФРС снизить ставкуФинмаркет вчера в 12:07
Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля. "Заявления Пауэлла укрепили трейдеров во мнении о том, что ставка будет снижена Федрезервом на июльском заседании", - отмечает экономист JPMorgan Майкл Фероли.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:54, Вашингтон
Политика
Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Политика
Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским
Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Культура
Американский переводчик Пушкина и Высоцкого получил российский паспорт
Interfax-Russia.ru - Глава Минкультуры Владимир Мединский принял участие в церемонии вручения американскому поэту и переводчику Джулиану Генри Лоуэнфельду российского паспорта.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Видео смертельной битвы двух огромных акул шокировало Сеть
Ученым удалось заснять на видео сражение двух больших белых акул. Ролик с битвой двух хищников поразил пользователей Сети.
Обновлено в 00:23
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Стала известна причина пожара на ТЭЦ в Подмосковье
О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром 11 июля. При пожаре пострадали 12 человек, погибла одна женщина.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Устроившие крушение «Сапсана» террористы получили до 21 года колонии
Московский окружной военный суд приговорил семерых террористов к срокам от 15 до 21 года колонии за крушение «Сапсана» летом 2017 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Президент Украины Владимир Зеленский поспорил с мэром Днепра Борисом Филатовым.
Обновлено в 07:39
Футбол
Футболист «Фенербахче» Зайц может продолжить карьеру в РПЛ
Словенский полузащитник турецкого "Фенербахче" Миха Зайц может перейти в один из российских клубов.
Обновлено в 06:57
Политика
В МИД заявили о готовности работать с новым генсеком Совета Европы
Россия готова работать с избранным в июне этого года генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 05:37
Политика
В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов
Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
Здоровье
Ученые рассказали о симптомах перед внезапной остановкой сердца
Ученые проанализировали данные Финского генетического исследования аритмических событий и пришли к выводу, что уход из жизни из-за внезапной остановки сердца нередко связан с так называемыми тихими сердечными приступами, которые происходят в раннем возрасте и часто остаются незамеченными самими пациентами.
Обновлено в 06:32
Политика
В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Высоцкая нежно поздравила с днем рождения Домогарова
Актриса Юлия Высоцкая в Instagram трогательно и нежно поздравила с днем рождения своего друга и коллегу Александра Домогарова.
Обновлено в 05:28
Экономика
ЦБ заверил, что все платежные системы продолжат работу в РФ
Представители Центрального банка России сообщили, что все платежные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
Обновлено в 01:40
Здоровье
Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Глава СПЧ назвал мем о депутате кировской гордумы легкой усмешкой
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов прокомментировал обращение в полицию депутата городской думы Кирова Павла Валенчука из-за публикации в сети Интернет.
Обновлено в 05:36
Политика
Путин сменил губернатора Севастополя
Врио главы города назначен Михаил Развожаев. Овсянников стал губернатором Севастополя в 2016 году.
Обновлено вчера в 12:09
Гаджеты
У LG появилась новая флагманская схема именования смартфонов
Корейского ведомства интеллектуальной собственности предоставило LG четыре товарных знака для продуктов, классифицированных как смартфоны: G10, G20, G30 и G40.
Обновлено в 02:32
Политика
Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
Весной 2019 года Владимир Зеленский был избран президентом Украины по одной простой причине: он не является Петром Порошенко; логично использовать ту же линию и теперь, хотя бы продемонстрировав готовность убирать из власти лжецов и коррупционеров.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Ребенок выпал с балкона восьмого этажа отеля в Сочи
Полуторагодовалая девочка вечером 11 июля выпала с балкона отеля в Сочи, облокотившись на стеклянное ограждение.
Обновлено в 05:18
Политика
Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив
Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12