Экономика
Пауэлл вновь подтвердил готовность ФРС снизить ставкуФинмаркет вчера в 12:07
Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля. "Заявления Пауэлла укрепили трейдеров во мнении о том, что ставка будет снижена Федрезервом на июльском заседании", - отмечает экономист JPMorgan Майкл Фероли.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:18, Вашингтон
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероид Рюгу
Обновлено вчера в 02:01
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на слова Зеленского о люстрации
Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова 20 лет не могла улететь в США из-за детей
Юлия Меньшова 20 лет не могла улететь в США из-за детей Актриса призналась, что всегда хотела посетить Штаты, но смогла это сделать только сейчас.
Обновлено в 08:09
Происшествия
17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне
17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом сообщает передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Наука
В янтаре нашли лапу вымершей птицы
Ученые обнаружили лапу давно вымершей птицы в куске бирманского янтаря.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил о риске ухода Visa и MasterCard из России
Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:15
Авто
Минпромторг считает Tesla и Bugatti машинами для бедных
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Порошенко раскритиковал инициативу Зеленского о люстрации
Предшественник нынешнего президента Украины Пётр Порошенко раскритиковал решение нового главы государства ужесточить закон об «очищении власти» на Украину и подвергнуть люстрации высших чиновников из руководящих эшелонов власти, которые занимали свои посты в период с 2014 по 2019 год.
Обновлено в 08:07
Футбол
Вратарь сборной Чили призвал Месси проигрывать и молчать
Голкипер сборной Чили Джонни Эррера прокомментировал поведение капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, обвинившего в предвзятости и коррупции организаторов недавно завершившегося Кубка Америки.
Обновлено в 02:24
Путешествия
Крым столкнулся с проблемой сайтов-двойников бронирования гостиниц
"От действий мошенников пострадало немногочисленное количество туристов, которые бронировали и оплачивали отдых на фальшивых сайтах, но нет гарантии, что такая ситуация не повторится", - говорят в министерстве.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Живодер в Янино привязал хаски к мопеду и таскал по улице
Жители Янино утром в пятницу, 12 июля, остановили местного живодера, который привязал к своему мопеду хаски и таскал ее за собой по улице Ясной.
Обновлено в 06:43
Политика
Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию
Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.
Обновлено в 07:29
Политика
Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено в 07:39
Авто
Названы пятилетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью
Эксперты составили рейтинг кроссоверов с лучшей остаточной стоимостью, возраст которых составляет 5 лет.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Москве горит здание архива литературы и искусства
Около 100 человек были эвакуированы из горящего здания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве в пятницу, 12 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:44
Политика
В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов
Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
Политика
Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Общество
Скидку на оплату штрафов могут продлить
В Госдуме предложили увеличить срок оплаты штрафов за нарушение ПДД со скидкой.
Обновлено в 06:48
Авто
Toyota разработает новый кроссовер
Японский автобренд планирует использовать мощности своего автозавода в Алабаме для производства нового кроссовера вместо ранее предполагаемого седана Corolla.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Силовики вмешались в подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске
Подготовка к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС отныне будет идти под контролем рабочей группы силовиков, которой руководит прокурор области Виталий Лопин.
Обновлено в 07:47
Политика
Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Кино
Безруков опроверг участие в съемках «Двенадцати стульев»
Российский актер Сергей Безруков сообщил поклонникам, что не принимает участие в съемках картины про Остапа Бендера, как сообщали СМИ.
Обновлено в 06:49
Политика
Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера
На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.
Обновлено в 07:29
Политика
Слова Меркель во время приступа дрожи прочитали по губам
Специалист по чтению по губам Джудит Хартер выяснила, какие слова повторяла канцлер Германии Ангела Меркель во время третьего приступа дрожи.
Обновлено вчера в 15:43