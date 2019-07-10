Финансы
Пауэлл вновь подтвердил готовность ФРС снизить ставкуФинмаркет вчера в 12:07
Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля. "Заявления Пауэлла укрепили трейдеров во мнении о том, что ставка будет снижена Федрезервом на июльском заседании", - отмечает экономист JPMorgan Майкл Фероли.
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Снижение ставки Федеральной резервной системы США поддержит рубль, считает эксперт
Парламентская газетавчера в 06:49
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Политика
Среди подписей за кандидатов в Мосгордуму нашли «мёртвые души»
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Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшается, она начала лучше есть.
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В Тулу на матч с «Арсеналом» прибили 22 футболиста «Динамо»
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В Сочи девочка погибла при падении из окна отеля
Как рассказали в пресс-службе краевого ведомства,11 июля 2019 года девочка со своим отцом находилась на балконе восьмого этажа отеля в Сочи.
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Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и его команды
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о люстрации высших должностных лиц, работавших с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
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Кристину Асмус на съемках заразили подкожными клещами
Как впоследствии оказалось, занесли заразу Асмус через общие кисти.
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита
ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Политика
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»
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Обновлено в 05:15
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 5G получит 12 Гбайт ОЗУ и накопитель на 1 Тбайт
Наконец, самый дорогой вариант получит 12 Гбайт оперативной памяти и накопитель ёмкостью 1 Тбайт.
Обновлено в 03:24
Общество
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
Обновлено в 02:59
Наука
В России появится уникальная система поиска подводных лодок
В Крыловском государственном научном центре, разрабатывается уникальная технология обнаружения подводных лодок по кильватерному следу, который оставляет субмарина.
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Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Здоровье
850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе
В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Авто
Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца
Супермодель и телеведущая Хайди Клум вновь стала женой. На этот раз в качестве мужа она выбрала гитариста группа Tokio Hotel Тома Каулитца.
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«Манчестер Юнайтед» представил новую гостевую форму
Обновлено в 04:42
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Первый в России центр амбулаторной онкопомощи открыт в Волгограде
Предложения Волгоградской области включены в нацпроект "Здравоохранение", ранее губернатор Андрей Бочаров заручился поддержкой Президента РФ в решении ключевых задач по этому направлению.
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Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Гаджеты
Новый смартфон Oppo получит Snapdragon 665 и аккумулятор на 5000 мАч
Новый китайский смартфон Oppo получит производительный процессор Snapdragon 655 и аккумулятор на 5000 мАч.
Обновлено в 06:00
Политика
МИД пообещал выплатить оставшуюся задолженность перед Советом Европы
Россия работает над тем, чтобы выплатить оставшуюся задолженность за 2017-2018 годы в бюджет Совета Европы, сообщил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
Обновлено в 05:38
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Кино
Apple снимет конкурента «Игры Престолов»
Помимо Apple, немалые деньги на свой стриминговый сервис тратит и Disney: так, согласно статье в The Wall Street Journal, собственный потоковый видео-сервис Disney также тратит огромные деньги на производство контента.
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