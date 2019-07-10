Финансы

Пауэлл вновь подтвердил готовность ФРС снизить ставкуФинмаркет вчера в 12:07

Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля. "Заявления Пауэлла укрепили трейдеров во мнении о том, что ставка будет снижена Федрезервом на июльском заседании", - отмечает экономист JPMorgan Майкл Фероли.
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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