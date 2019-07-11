Финансы

Пауэлл вновь подтвердил готовность ФРС снизить ставкуФинмаркет 12:07

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Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля. "Заявления Пауэлла укрепили трейдеров во мнении о том, что ставка будет снижена Федрезервом на июльском заседании", - отмечает экономист JPMorgan Майкл Фероли.
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Пауэлл вновь подтвердил готовность ФРС снизить ставку

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