Финансы
Пауэлл вновь подтвердил готовность ФРС снизить ставкуФинмаркет 12:07
Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля. "Заявления Пауэлла укрепили трейдеров во мнении о том, что ставка будет снижена Федрезервом на июльском заседании", - отмечает экономист JPMorgan Майкл Фероли.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:32, Вашингтон
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Происшествия
В Волгограде обнаружили тело федерального судьи
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Алибасову назначили курс таблеток на полгода вперед
Создателю группы «На-На» организовали специальные отсеки, в которых указано, какие таблетки и порошки принимать до еды, какие – после.
Обновлено в 14:21
Политика
США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
США не отступят от вопроса подсчета американских граждан, проживающих в стране, и отделения их от иностранцев, у которых нет права голосовать на выборах, это необходимо для проведения здравой политики, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:56
Экономика
Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 13:32
Авто
Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
Обновлено в 06:01
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Политика
На конференции в Лондоне учредили международную коалицию и панель экспертов по свободе СМИ
Международная коалиция и панель правовых экспертов по свободе СМИ учреждены на завершившейся в Лондоне в четверг Глобальной конференции по свободе СМИ, сообщает сайт правительства Великобритании.
Обновлено в 17:32
Театры
В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет скончался актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
САА отбила атаки боевиков «Ан-Нусры» в Хаме
Войска Сирийской Арабской Армии отразили этой ночью несколько массированных атак боевиков запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" и их союзников на севере Хамы.
Обновлено в 07:30
Финансы
Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%
Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Транспорт
Области бреда. Как в Рязани оценили реформу общественного транспорта
Журналист YA62.ru пообщался с активистами, депутатами, архитекторами и сотрудниками транспортной отрасли Рязани, чтобы узнать их мнение о грядущей «транспортной реформе».
Обновлено в 04:00
Политика
Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 12:45
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено 09 июля в 09:27
Футбол
«Сочи» подписал контракт с Кудряшовым
Новичок Российской премьер-лиги "Сочи" подписал контракт с защитником сборной России Федором Кудряшовым, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн
Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.
Обновлено в 11:27
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Рудковская впервые за долгое время поменяла прическу
Продюсер поинтересовалась у поклонников, нравится ли им такой образ.
Обновлено в 13:27
Политика
Президент освободил от должности губернатора Севастополя
Обновлено в 11:59
Политика
Путин ответил Зеленскому на просьбу о встрече
Президент России Владимир Путин ответил на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского о встрече в Минске.
Обновлено в 09:11
Политика
Ответственный за производство Boeing 737 MAX покидает пост
Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск пассажирских самолетов Boeing 737 MAX, уходит в отставку.
Обновлено в 17:21
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:52
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Неизвестные попытались проникнуть на ядерный объект в США
Два человека предприняли попытку пробраться на территорию исследовательского центра с ядерным реактором "Вальеситос" под Сан-Франциско в штате Калифорния.
Обновлено в 14:43
Общество
В Дубае ввели бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов
Власти Дубая одобрили введение бесплатной 30-дневной лицензии на алкоголь для туристов, сообщает Khaleej Times.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 05:44